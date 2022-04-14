療癒畫家黃琯予大地之愛個展 展現豐富生命力

藝術家黃琯予因畫風細膩、作品逼真寫實，且題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」稱號，她即日起至4月29日在台南市舉辦「大地之愛」個展，展現藝術療癒與豐富生命力。

黃琯予1967年出生於南投埔里，父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，黃琯予自幼便承襲父親的繪畫天份，從小陪著父親至許多電影院畫大型看板，她因觀察入微，奠定了日後繪畫基礎。

黃琯予自復興商工美工科畢業後，前往日本就讀天理大學，學習語文及繪畫技術，開拓她在藝術領域的多元視野。返台後，黃琯予開始致力於藝術創作，由於她的畫風細膩，作品逼真寫實，題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」的稱號。

黃琯予告訴中央社記者，創作的意義，不僅是陶冶心性，也是記錄大地萬物，更重要的是激發人性之美。創作的路很孤寂且辛苦，但都有貴人相助，一路走來帶給她鼓勵跟肯定，她要感謝很多人。

黃琯予說，像是聖覺寺自圓法師、法國巴黎東方大學健康管理學院院長林春文教授等人，遠從各地來到市政府的民治中心來參觀畫展，帶給她鼓勵跟肯定，她相當感動。聖覺寺自圓法師則非常肯定黃琯予的付出及用心，她的展覽，非常值得一看。

黃琯予也提到，父親影響她最深刻的一句話是：「生活再怎麼辛苦，畫畫就能讓心靈豐富」。為了紀念父親以畫傳愛，在台中成立「藝術故事館」，希望以畫筆傳達愛同時，展現藝術療癒人心的美好能量與豐富生命力。

一名陳姓民眾說，黃琯予畫作線條明顯且有特色，優美，展現強烈的創作靈感及生命力，更呈現出悲天憫人的大愛，不但富有靈性更具有療癒性，是台灣相當難得創作藝術家，所以特別抽空前來觀賞，以行動支持美女畫家，同時洗滌遭社會污染的心靈。

黃琯予「大地之愛」創作個展，在台南市政府民治市政中心一樓大廳，從即日起展至4月29日，共展出油畫作品52件，歡迎民眾前往參觀。