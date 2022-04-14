中市和7大團體討論拍板校園分齡防疫 有協會未獲邀跳腳

台中市議會今舉行第7次定期會，台中市拍板校園防疫停課標準，決議採「分齡方式」；市議員林德宇指出，接獲大里家長會長協會反應，未找該單位共同討論，他認為市府應廣納意見；台中市長盧秀燕說，昨邀請全市總會等代表協商，恕難一一邀請，但會聽取建議。

林德宇接獲大里家長會長協會反映，教育局邀集相關教職單位討論校園防疫安全停課事宜，但屯區的家長團體均未獲通知，大里家長會長協會總會長趙晉潁就向他反映未被徵詢意見，認為不夠周延。

林德宇認為，學生停課標準措施，希望廣採、廣納不同聲音，希望以後能更圓滿。

教育局指出，為盡早確立台中市高中職以下校園停課標準，昨邀請全市性七大家長、校長等團體出席會議，包含台中市家長會長協會、台中市全人家長會長協會及台中市家長會長聯盟會，同時也邀集教師及校長團體座談共商，經討論後取得共識，決議台中市校園停課標準採「分齡方式」，相關綜整以多數人意見為依歸，讓各校均可適用。