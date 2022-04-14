台中推囤房稅打炒房？ 議員：靠地方政府很難抑制房價

台中市議會專案報告，國民黨多位議員關切房價持續攀升的議題，吳瓊華與張廖乃綸除支持市府修法推動囤防稅，也認為打炒房光靠地方力量是不夠的，中央應拿出有效的房市管制措施，遏阻炒房、囤房、囤地。朱暖英則建議市府用提撥平均地權基金投資青年社宅、補貼款利息，為青年主持居住正義。

市議員吳瓊華指出，政府推出各項措施「打房」，但這幾年房地產仍飆漲，台中市的房價到底「漲」多兇？根據一項房屋仲介公司的趨勢前瞻報告，在台中只要晚一年買預售屋，平均要多花300萬元。去年起，台中市的年漲幅達到31%，居六都之冠。

吳瓊華指出，囤房稅還沒發生抑制房價的效益，已經聽說很多房東蠢蠢欲動打算要漲房租，是否造成租屋族更沈重的負擔?市府應有配套措施，循序漸進。

市議員朱暖英認為，在低薪高房價的時代，用平均地權基金投資青年住房，增加各行政區青年社宅戶數，甚至擴大減輕首購族的房貸利息，替年輕人主持居住正義，讓居住在台中市成為全國民眾的首選。期待市府團隊在社宅發展策略上，必須要有邁出大步向前的企圖。不然，囤房增稅對居住正義，恐淪為隔靴搔癢，力度不足。

台中市長盧秀燕指出，台北市是最早實施囤房稅，但租金並未明顯提高；台南未實施，但租金已上漲，顯見課徵囤房稅與租金並未有明顯關連。盧秀燕說，至於市府配套措施，已規畫會把囤房稅的收入專案用來補貼青年朋友與弱勢民眾的租金補貼。

市議員張廖乃綸說，從內政部的調查統計資料可以發現，從台灣頭到台灣尾的房價都在漲，部分農業縣的一般透天厝，甚至喊價到一、二千萬，房價飆升不只台中的問題，因此，「打炒房」抑制房價持續飆升，光靠地方政府微薄的力量是不可能的。張廖乃綸指出，市府修法推動囤房稅，何時上路？對打炒房真有效果？