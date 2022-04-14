中橫便道16日起可通行9噸以下載貨車 假日增開10點班次

中橫便道17.2公里德基路段橋梁，日前遭巨石重擊損壞，遇上合歡山杜鵑花季將實施高乘載管制，公總谷關段積極搶修，終將於16日重新開放，讓具有通行資格及條件的車輛行駛，並於假日增開10點班次，以維護梨山地區民眾農產運輸需求。

台中中橫便道17.2公里德基路段橋梁，日前遭巨石重擊，受損嚴重，大梨山居民通行不便；公路總局谷關工程段積極搶修，進度超前，將於16日起，放寬有通行資格、9噸以下載貨車輛通行，而9至17噸大貨車，僅開放空車通行；另通行時段除平日7時及16時30分等2班次外，假日也將增開10點班次，鼓勵民眾多加利用。

因應合歡山杜鵑花季大量車流人潮，自4月16日至6月19日，每例假日(六、日及連假)早上6時至11時，台14甲線41公里處、合歡山隧道口至18公里翠峰間，實施3人以上高乘載及貨車禁止通行管制措施。

為維護梨山地區民眾通行權益，4月至6月疏運假日管制期間，將暫時停止搶修，並增開早上10時通行班次，6月20日再恢復原管制通行方式；谷關工程處呼籲民眾提早規劃行程，儘量利用中橫便道加開時段，以避開台14甲塞車時段。如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。