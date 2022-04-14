后里內埔國小斥資3千萬建非營利幼兒園 計明年8月完工

台中市后里區內埔國小將設置非營利幼兒園，今早為新園舍舉辦動土典禮，斥資約4381萬元，興建3層樓建築，預計明年8月完工。未來將招收3至5歲混齡班2班、2歲專班1班，全園共招收76名幼生，市長盧秀燕表示，公幼已擴增162班，預計今年可達180班以上的目標。

台中后里區設有中部科學園區，近十年經濟快速蓬勃發展，吸引大量人口遷居，公共教保服務需求增加，但后里區公立幼兒園、非營利幼兒園目前僅有7處，中市府規劃於內埔國小設置非營利幼兒園，未來將招收3至5歲混齡班2班、2歲專班1班，共可招收76名幼生。

台中市長盧秀燕表示，內埔國小新園舍建案斥資約4381萬元，其中市府自籌700萬元，中央補助3600萬，今舉辦動土典禮，未來將興建3層樓建築，預計明年8月完工；盧強調，教育是自己施政排序中的第一位，市府一年兩千多億的預算，教育就佔了百分之40，未來會持續努力，為台中創造更好的教育環境。

內埔國小校長彭偉峰表示，在盧市長任內，內埔國小從無障礙校園環境施作、北棟教學大樓及視聽大樓老舊廁所整修等改善方案，目前共6案，合計補助5348萬元，感謝盧市長、楊局長、地方仕紳及民意代表的關心與協助，還有立委楊瓊瓔積極爭取教育部補助新建幼兒園。

教育局長楊振昇指出，市府力推「公托公幼倍增計畫」，規劃2019年至學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上，其中108學年度增設41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，截至目前已達162班，累計可招收人數4,385人，111學年度預計增設52班，提供市民更便利且優質的托幼環境。