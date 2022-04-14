南投廚餘每日50公噸 議員要求設置廚餘場轉化為堆肥

南投縣禁止廚餘養豬，每天50公噸廚餘成棘手問題。之前有業者將廚餘偷倒到河川，汙染環境。南投縣議會到台南市參訪城西焚化廠、高效廚餘處理機，只要10天就可將廚餘轉化堆肥，議員要求縣府比照設置廚餘處理場，加緊解決南投垃圾問題。

南投縣環保局表示，全縣13鄉鎮市每天廚餘量約50公噸，佔全縣垃圾量超過5分之1。過去廚餘經高溫蒸煮後，提供養豬場餵豬。但去年國內查獲越南走私肉品，廚餘可能成非洲豬瘟疫情破口，農委會禁止廚餘養豬，環保局清查縣內35場廚餘養豬場，補助經費改以飼料養豬。

養豬場廚餘主要來自餐廳、社區，家戶廚餘瀝乾後，當成一般廢棄物交由清潔車，送焚化廠處理，但餐廳廚餘就得由業者自行處理，去年鹿谷鄉就發生溪流被偷倒廚餘，研判應是餐飲業者無法處理廚餘造成。

南投縣議會第四審查小組最近到台南市參訪城西焚化廠、高效廚餘處理機，縣議員張嘉哲說，台南市廚餘經過處理機，只要10天就成堆肥，可做為肥料，過程環保、衛生，南投縣也應跟進。

縣議員陳宜君說，廚餘處理機費用5千多萬，卻讓廚餘轉化為堆肥，很多民眾領取，有效解決廚餘問題，南投縣府應納入參考。