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被除籍8千多人大傷元氣 王惠美：人口流失非戰之罪

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到埔心國中頒獎，地方人士再三喊出彰化縣一定要升格第七都。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天到埔心國中頒獎，地方人士再三喊出彰化縣一定要升格第七都。記者簡慧珍／攝影

彰化縣力爭升格第七都，人口數卻跌破升格門檻125萬人。縣長王惠美今天拜會埔心鄉地方士紳時表示，中央說一套、做一套，沒落實出國國民向當地駐外單位申報即可免除籍的政策，去年和今年到3月底，彰化縣因COVID-19疫情沒回國被除藉人口數逾8000人，彰化縣政府已送出升格申請文件，接下來就等待中央的通知。

王惠美拜託埔心鄉地方士紳，趕快勸說彰化子弟還有「親戚五十、朋友八十」都遷籍彰化縣，有來彰好禮、青創貸款最高30萬元、青年住宅等優惠措施，縣政府能做到的都做了，能否升格第七都就看中央；民眾黨縣議員陳重嘉說，現在很多年輕人寧願養寵物也不想生養孩子，中央應給更多生育利多的政策。

王惠美表示，六都磁吸效應造成周邊縣市人口外流，很多縣民為了年滿65歲有全額健保補且而遷籍六都，彰化縣沒這樣的財力，又遍逢疫情很多縣民超過兩年沒回來，被戶政單位依戶籍法除籍，彰化縣平白消失逾8000多人，元氣大傷。

她說，中央曾經宣布，因疫情無法回國的國民向當地駐外單位申報即可免除籍，她因此詢問戶政單位，得到回答是「中央沒紙本或電子公文指示，免除籍於法無據。」可見中央說一套、做一套。

彰化縣政府在人口數超過125萬的時候送出升格申請文件，升格相關法令並未規定申請後如果人口數不滿125萬人就不能升格，所以彰化縣符合升格直轄市的要件，但中央決策靈活多變，縣政府擔心夜長夢多，仍力推設籍彰化縣的多項優惠措施，縣長王惠美每到一個地方又是鞠躬又是雙手抱拳拜託再拜託趕快遷戶籍來彰化，以防升格審查被卡關。

王惠美 疫情

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