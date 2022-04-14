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南投縣府暑期工讀名額少一半 大專青年要把握機會

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府提供大專學生暑期工讀機會，賺取學費也累積職場經驗。記者江良誠／攝影
南投縣政府提供大專學生暑期工讀機會，賺取學費也累積職場經驗。記者江良誠／攝影

受新冠肺炎疫情影響，觀光服務業受到衝擊，大學生暑期工讀機會減少，南投縣政府今天宣布提供32個公部門暑期工讀機會，期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬5250元。即日起報名至4月22日止，想暑期工讀學生可把握機會。

去年大學生暑期工讀名額有67人，今年卻減少一半只有32個名額，社會及勞動處長林志忠說，縣府今年也照往年，盡量增加名額多給學生打工機會，但相關預算經費來自就業安定基金，中央審核後只同意32個名額，有意工讀的大專青年更要注意相關時程，以免錯失機會。

南投縣長林明溱說，為協助特定對象失業而影響在學子女就學權益，提供身心障礙保障名額3名，特殊條件保障名額10名及一般名額19名。以培養青生面對就業時養成積極進取態度，並建立正確職業觀念，幫助弱勢家庭學生經濟，也讓學生參與公務部門運作，瞭解社會專業分工，累積職場經驗。

暑期工讀報名資格為設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校具有正式學籍學生，不包含僑生、五專三年級以下學生、空大及、研究生、應屆畢業生。為提供更多學子暑期工讀機會，104年度至110年度曾錄取進用的工讀生，不重複錄用，以親自送件或通訊報名，以郵戳為憑，逾期不受理。報名簡章刊於南投縣政府網站「最新消息」。

甄選方式採網路直播由縣府人員代為抽籤方式辦理，並錄影存證以示公平，抽籤時間訂在5月21日上午9時舉行。

南投縣政府提供大專學生暑期工讀機會，賺取學費也累積職場經驗。記者江良誠／攝影
南投縣政府提供大專學生暑期工讀機會，賺取學費也累積職場經驗。記者江良誠／攝影

南投 大學生 網路直播

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