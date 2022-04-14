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台中市防疫停課措施出爐 即日起採「分齡版」

圍堵疫情 中市啟動高風險場域防疫大清消專案

中央社 / 台中14日電

因應COVID-19疫情升溫，台中市環保局今天表示，為防堵疫情，啟動「高風險場域防疫大清消專案」，針對確診個案較多的東勢區及夜市、商圈等人潮聚集處實施。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案近2日都超過20例，尤其東勢區到昨天為止已累積19例，環保局從13日起到14日啟動「高風險場域防疫大清消專案」，尤其針對東勢區調度鄰近4區清潔隊聯防跨區支援。

環保局長陳宏益透過新聞稿表示，最近確診個案感染地點多以餐廳、卡拉OK（附設餐飲）等民眾會脫下口罩且為室內場域為主，環保局緊急啟動全市高風險場域防疫消毒專案，預計出動逾百名防疫消毒大隊人員、50台次消毒車輛及噴霧機等機具。

陳宏益指出，除了東勢區，今天也將針對全市高風險場域，例如餐飲業及八大行業等，周邊加強消毒，守護台中環境安全，未來也會隨疫情發展，隨時滾動式修正消毒場域及頻率。

住在東勢區東新國小附近的陳媽媽說，疫情期間大家都辛苦了，尤其這幾天東勢確診者案例多，大多數人都避而遠之，很謝謝環保局人員勇敢挺身，站在第一線消毒保護大家。

陳媽媽說，因為疫情，2名分別讀東新國小二年級及五年級的孩子都停課在家，自己也請假在家照顧小孩，看到這些消毒人員年紀跟自己差不多，可能也為人父母，真的很感恩，也佩服他們無私付出。

環保局指出，除了東勢區外，針對夜市、傳統市場、商圈等人潮易聚集處，以及學校、列管的八大行業場所周邊都加強戶外公共環境消毒，全力圍堵疫情擴散。

疫情 COVID-19

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