台中大里垃圾4年成長12萬噸 議員：屯區拒當垃圾桶

台中市垃圾去化減量成熱門議題，市議員林德宇今質詢指出，盧市府自2019年上任到去年12月為止，大里垃圾掩埋場暫置超過12萬5379公噸，林德宇批台中市垃圾焚化廠處理量不足的缺口，不應該都由大里霧峰鄉親承擔，大里拒當最終垃圾桶，要求市府盡快把垃圾載走，還給大屯乾淨空間。

林德宇指出，2020年6月，他就向環保局抗議市府只會把垃圾囤積在屯區。盧市長上任以來，大里掩埋場暫置的垃圾量就從2018年7082公噸上升到2019年3萬7517公噸，到了2020年5月更高達5萬3787公噸。

如今市府專案報告最新數據，全台中市總共暫置13萬2461公噸的垃圾，林德宇詢問，這13萬多噸的垃圾是否多放在大里垃圾掩埋場？

環保局長陳宏益回應，目前是暫置在大里，但大里清潔隊將掩埋面管理的非常好。

林德宇指出，從2019年到今年的最新數據看來，盧市府暫置在大里掩埋場的垃圾量就已增加12萬5379公噸之多，環保局不應該便宜行事，一直堆到大里，文山焚化廠沒有盡速汰舊換新，垃圾處理的根本問題就無法解決。

林德宇質疑市府對於台中市垃圾去化的對策到底是什麼？陳宏益說明，去年7月底時曾和林德宇一起到大里垃圾掩埋場現勘，清潔隊連同掩埋場的暫置垃圾及底渣都有做最好的管理，這些暫置物未來都可再利用，短期內他會再作調度分配。

林德宇則說，市府還是要想辦法盡速把暫置垃圾運走妥善處理。林德宇提到，自從台中市今年1月1日開始強制回收生廚餘迄今，是否有開罰過？陳宏益回應，目前僅有開勸導單，還沒有開罰案例。

林德宇繼續追問，目前家戶產出的生廚餘以及市場、超市等大型批發場所產生的生廚餘，最終去處是哪裡？

陳宏益説，家庭產生的生廚餘會運送到外埔綠能發電廠，但如全聯、市場事業單位的生廚餘，就會請同仁洽詢簽約，由清潔隊收運，讓這些生廚餘能夠進到外埔綠能生態園區發電。