台中市政路中央「卡」盧秀燕？營建署駁：已等市府很久

台中市長盧秀燕今在議會答詢時，質疑中央阻擋市政路開闢工程案。營建署澄清，西屯區市政路（環中路至工業區一路）開闢工程，已於「104-107年度生活圈道路交通系統建設計畫」核定經費，後因台中市政府未能於計畫期限內完成用地協調，致使中央經費流失。

營建署指出，基於協助地方立場，本案經台中市政府於重新提案申請，於去年11月15日重新核定納入「111-116年度生活圈道路交通系統建設計畫」補助，核定經費27.11億元。

營建署指出，依據目前台中市政府提供用地取得辦理情形，第1標（安和路以西至工業區一路）已完成用地取得；第2標（安和路以東至環中路）取得協議價購同意書為（土地面積占比24.76%、取得人數占比33.62%），預計今年7月底辦理徵收計畫陳報內政部審查。

營建署表示，經了解地上民房及工廠拆遷，大多集中第2標前後路段（安和路沿東大溪兩側及環中路至水防道路路段），如僅辦理第1標，未能完成第2標工程，仍無法解決台中市區至台中工業區間交通壅塞的實際問題。

營建署表示，目前辦理用地取得中的第二標工程是工程的瓶頸路段，一端連絡台中市區並跨越筏子溪、穿越高鐵及高速公路，工程界面複雜且涉及地上物拆遷較多，為避免瓶頸路段因用地爭議無法取得，造成工程無實質建設效益與投資浪費，已請台中市政府積極趕辦第2標（安和路以東至環中路）用地取得協調或徵收程序，營建署當全力協助後續工程經費編列。