彰化桐花祭4/16登場 桐花要兩周才會大開

又是油桐花開八卦山脈時節，今年桐花祭活動將自4月16日到5月1日舉辦，縣府結合彰化市、員林市及芬園鄉公所，今天在彰化市福田社區賞桐生態園區，為桐花祭宣傳，活動內容包括桐遊彰化小旅行、桐花山海戀二日遊、伯公祭儀、桐花林間不插電演出、桐花市集、賞桐接駁車以及兩場大型演出。不過，桐花目前只是零星綻放，要盛開還約一到兩周。

縣長王惠美指出，這次桐花祭活動有彰化市福田社區「桐遊福田庄」；員林市公所「花現員林有閒來寮」；芬園鄉溪頭社區「桐心協力遊桐趣」；芬園鄉德興社區「桐遊在地農村趣」；彰化縣貓羅溪畔客家文化協會「騎單車童言桐語遊客庄」；「桐遊彰化小旅行」；「桐花山海戀二日遊」共7條路線，歡迎民眾及早預約，縣府也設立了接駁車，方便遊客愜意的賞桐花。

彰化市長林世賢表示，彰化市福田桐花是中臺灣最漂亮，因為在山谷中的桐花養分特別多，較不易受颱風影響，且樹大茂盛，歡迎大家來彰化市賞桐花，白天賞桐花、晚上看劇場，市公所並規劃結合福田桐花祭、扇形車庫鐵道文化、石牌親水步道等二日遊。

彰化市福田社區理事長張慶富說，今年桐花因雨水豐沛，較去年盛開多三分之一，目前許多含苞待放，預定兩周桐花將會全面盛開，為方便民眾賞花，共設3處大型停車場，遊客也要嚴守防疫規定，並提醒大家不要摘花，讓來年還有很多桐花可以欣賞。

文化局表示，這次規劃的「桐遊彰化小旅行」自4月16日至5月1日辦理，旅遊行程包含八卦山脈賞桐花、鹿港小鎮巡禮、鹿港和興青創基地、芳苑海空步道、王功燈塔及相關產業展售館等，費用假日每人399元、平日每人299元，已開放受理報名，報名網址假日、平日。

「桐花山海戀二日遊」行程包含八卦山脈賞桐花、芳苑海牛潮間帶、王功燈塔、鹿港和興青創基地、挑水古道、古早雞休閒農場、台塑生醫健康悠活館、扇形車庫、白色海豚屋，二人房1999元/人、住三、四人房1899元/人，洽詢電話：嚕啦啦旅行社有限公司04-7250539

在彰化體育場有兩場大型表演，均免費入場，4/16將演出「魔幻森林」的舞鈴劇場曾巡迴世界演出超過30個國家；4/17將演出「廟會狂響」的九天民俗技藝團走過逾100座城市，創造臺灣獨有的陣頭文化藝術。

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