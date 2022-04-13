防疫為重！ 台中市「科學教育園遊會」連3年取消
我國疫情升溫，台中市教育局將於4月30日科博館舉辦的「科學教育園遊會」，考量活動規模大，單一假日造訪人數可達3千人次，教育局局長楊振昇宣布，「防疫安全第一！」，今年連續第3年取消辦理。
教育局指出，「科學教育園遊會」是相當受歡迎的年度大型活動，已籌備3個月，台中市部分參與活動的高中、國中、國小，將在現場設置科學體驗攤位，加上部分大學、台電、郵政等單位也會設攤，共計200多攤，動員人數多，而且在例假日舉辦預計可吸引跨縣市3000人次參觀。
「安全第一！」教育局局長楊振昇今表示，為減少染疫風險，取消4月30日的「科學教育園遊會」。這項活動攤位多，人潮多，其中國小學校共計58校設攤，考量國小生尚未施打疫苗，而且大型開放性集會活動的防疫措施落實不易，恐有安全疑慮，決定取消。
教育局說，台中市「科學教育園遊會」是各級學校熱烈參與的活動，前年因疫情取消，去年也因為疫情而停辦，原本今年參加的學校準備大展身手，未料受疫情干擾，只能作罷。
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