快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投桐花祭規畫小旅行 帶遊客賞桐、體驗客庄文化

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文化局安排「桐花小旅行」，帶領遊客體驗客庄之美。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局安排「桐花小旅行」，帶領遊客體驗客庄之美。圖／南投縣政府提供

4月油桐花開，南投縣魚池、國姓、埔里等客家聚落所在，桐花白色花瓣隨風飄落，如詩如畫。南投縣文化局規畫「2022南投縣桐花小旅行」，局長林榮森邀請全國民眾，即日起到5月1日，來南投賞桐花、暢遊客家文化。

林榮森說，國內旅遊走向精緻化，加上疫情緊繃，今年桐花祭改為桐花小旅行的形式，從4月9日起4個周末，規劃國姓鄉、埔里鎮及魚池鄉等4條旅程，每個旅程分為6到8個梯次，每梯次10至20人的小型精緻團，採歡迎民眾踴躍參加。

他說，旅程內容可以深入南投自然生態，也能體驗客庄生活，南投是全台桐花最早開花的縣份，民眾要提早一睹桐花之美，就要到南投賞桐花。

觀光處長陳志賢說，文化底蘊是觀光發展不可或缺的底蘊，今年南投桐花小旅行結合客家文化與自然生態，非常適合民眾闔家參訪，桐花開放滿時如下雪般的美景，俯拾皆是。

今年4條桐花小旅行遊程，包括「客庄‧慢活‧桐遊趣」、「桐遊國姓客庄微旅行」、「2022埔里桐心桐遊」與「花現魚池、桐樂蓮華池」，報名相關資訊，可上客家委員會官網-桐花小旅行網頁，或「南投縣客家桐花祭系列活動」FB粉專查詢。

南投縣文化局「桐花小旅行」，安排四條路線，帶領遊客欣賞桐花、體驗客庄之美。圖／南投縣政府提供
南投縣文化局「桐花小旅行」，安排四條路線，帶領遊客欣賞桐花、體驗客庄之美。圖／南投縣政府提供

桐花祭 南投 埔里

延伸閱讀

全國身障運／改寫75項全國紀錄 賽會圓滿落幕南投接棒

面對南投確診破零增加 加強疫苗夜間門診催注縣民接種

埔里再傳1花卉男確診 南投目前已累積至第3例

許淑華爭取中捷延伸到南投 行政院允通盤檢討

相關新聞

比霸王車還扯！彰化被違停擋道的寶雅停車場竟非法收費

彰化市寶雅生活館金馬店自費停車場前，被為省停車費的違停霸王車擋道，這些霸王車被批評是彰化人之恥，不過，經彰化縣政府工務處...

影／市政路工程中央「卡」盧？ 盧秀燕：我忍很久了！

台中市西屯區市政路延伸計畫是市長盧秀燕任內重大建設之一，全路分兩段進行，已完成第一標地上物補償，但營建署昨開會強調，市府...

台中何時隨袋徵收垃圾費？ 環保局：做好廚餘分類就推

台中市垃圾處理費若以「隨袋徵收」取代「隨水徵收」，市議員陳文政指出，根據新北市10幾年的成果推估，每戶一年可省600元，...

南投桐花祭規畫小旅行 帶遊客賞桐、體驗客庄文化

4月油桐花開，南投縣魚池、國姓、埔里等客家聚落所在，桐花白色花瓣隨風飄落，如詩如畫。南投縣文化局規畫「2022南投縣桐花...

彰化龍眼蜂蜜 首次辦評鑑競賽

彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山脈，擁有無汙染、水質清澈的天然養蜂環境，彰化縣為有效推廣彰化蜂蜜，今年委託員林市農會辦理彰...

彰化人口跌破125萬 升格添變數

彰化縣拚升格直轄市，但昨推估已跌破125萬人大關，確定人數今早統計完才知道，下屆副縣長將減少1席，也跌破升格直轄市的人口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。