南投桐花祭規畫小旅行 帶遊客賞桐、體驗客庄文化

4月油桐花開，南投縣魚池、國姓、埔里等客家聚落所在，桐花白色花瓣隨風飄落，如詩如畫。南投縣文化局規畫「2022南投縣桐花小旅行」，局長林榮森邀請全國民眾，即日起到5月1日，來南投賞桐花、暢遊客家文化。

林榮森說，國內旅遊走向精緻化，加上疫情緊繃，今年桐花祭改為桐花小旅行的形式，從4月9日起4個周末，規劃國姓鄉、埔里鎮及魚池鄉等4條旅程，每個旅程分為6到8個梯次，每梯次10至20人的小型精緻團，採歡迎民眾踴躍參加。

他說，旅程內容可以深入南投自然生態，也能體驗客庄生活，南投是全台桐花最早開花的縣份，民眾要提早一睹桐花之美，就要到南投賞桐花。

觀光處長陳志賢說，文化底蘊是觀光發展不可或缺的底蘊，今年南投桐花小旅行結合客家文化與自然生態，非常適合民眾闔家參訪，桐花開放滿時如下雪般的美景，俯拾皆是。