影／市政路工程中央「卡」盧？ 盧秀燕：我忍很久了！

台中市西屯區市政路延伸計畫是市長盧秀燕任內重大建設之一，全路分兩段進行，已完成第一標地上物補償，但營建署昨開會強調，市府須保證第二期工程土地徵收沒問題、六成地主同意徵收，中央才核定補助開工。民進黨議員質疑市府執行不力，市長盧秀燕說，她當立委20幾年，第一次聽到整條路完成徵收才准動工，現在的市政路不是就先開前半段？這不中央卡盧先燕？中央卡台中？她火大說「我今天忍很久了！」

市府2020年起分3年編列市政路土地徵收費，共33億元，計劃疏解台中「大動脈」台灣大道的交通瓶頸，開闢工程共分兩標，第一標土地徵收順利，但第二標目前只有120位地主簽同意書，只達三成六，營建署要求須保證第二標土地徵收沒問題，六成以上地主簽同意書才補助。

民進黨議員林祈烽今在議會質詢指出，市政路延伸工程，因市府搞不定第二標土地徵收，目前僅三成多地主同意徵收， 他質疑市政路打通恐成一場空！在林佳龍任內編49億，為何盧秀燕市長上任，把經費減為33億？陳淑華要求市府拿出打通大智路的精神，適度提高徵收價格，不要造成農民地主損失。

盧秀燕說，那為什麼中央要用二期卡一期呢！整條市政路從文心路到環中路早就通行，當時有想到後段還沒動工嗎？全國開大條道路，因預算龐大，還沒聽說不能分段的。東豐快速道路也是東勢地區的第4和第5標先完工，第1標到第3標還沒動！盧秀燕越說越生氣，指這不是中央卡盧秀燕嗎？「我今天忍很久了！」

國民黨議員楊正中指出，這項工程中央政府補助79%、25億6750萬元，市府自籌款6.9億元到位，雖現已完成第一標地上物補償，不過中央補助款仍遙遙無期，影響工程發包甚鉅，恐造成市政路延伸延宕。

市政路延伸工程至今遲未發包、動工，第一標工程（工業區一路至安和路）地上物補償已完成，但第一標工程至今遲無法動工，究竟是何原因？中央用第二標工程審查，來卡第一標工程發包，延宕台中市重大工程。

同黨議員陳政顯、黃健豪、張廖乃綸表示，工程細部設計已完成，設計 審議程序從去年6月送營建署及公共工程委員會修正，提行政院公共工程委員會續行審議，前後花10個月，他認為行政緩莫此為甚，坐實中央卡台中、卡盧秀燕，意圖明顯。