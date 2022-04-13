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比霸王車還扯！彰化被違停擋道的寶雅停車場竟非法收費

聯合報 / 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。記者劉明岩／攝影
彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。記者劉明岩／攝影

彰化市寶雅生活館金馬店自費停車場前，被為省停車費的違停霸王車擋道，這些霸王車被批評是彰化人之恥，不過，經彰化縣政府工務處主動了解後，發現寶雅委外的收費停車場竟然未經申請，涉及違法收費，已去函寶雅說明，如未有適法理由，可處以3000到1萬5000元罰鍰，至於違停的霸王車是另一碼事，不影響違停告發。

寶雅生活館彰化市金馬店臨金馬路前設有10個多停車位，委外經營收費停車場，每個車位都有擋車器管制，告示牌揭示消費滿250元可免停車1小時，如停車未消費每小時20元，單日最高100元。

不過，此一收費停車場設置一年多來，甚少車輛停放，反而各車格前車位擋板與金馬路間卻停滿了成排汽車，擺明就是不願繳費，停「霸王車」，也造成欲進賣場的車輛停不進停車格，據了解，「霸王車」多為附近住戶，「呷好鬥相報」，此一停車現象已持續一年多。

直到今年3月底，此一「霸王車」現象照片被po上臉書「彰化人大小事」後，引來熱議，網友批評「自私，又可恥的行為」，也引來網友說 ：「彰化人的水準」、「嫌20元停車費太少，覺得繳600元罰單比較划算」等。此一事件讓彰化人顏面無光，彰化警方與市公所人員上月28日依地籍圖核對，確認「霸王車」所停之處是人行道， 依道路交通管理處罰條例可處600元到1200元罰鍰，警方至少已開罰20張罰單，已有效遏止。

不過，彰化縣政府主動了解，卻發現彰化市寶雅生活館金馬店自費停車場，未依停車場法向主管機關彰化縣政府提出申請，也就是違法收取停車費，縣府隨後也接獲檢舉。縣府工務處表示，已發函寶雅公司要求15天內提出說明及提出改善之道，明天（14日 )到期，如確實違法收費即會依停車場法裁罰，可處罰3000到1萬5000元罰鍰。

工務處指出，像寶雅生活館前臨道路設收費停車場，一般都不會准許，主要是建物前留設的空地，不可能再有停車空間，況且沒有出入口管制，將有危險性。其實像寶雅鄰近的日本壽司郎、麥當勞，以及最近才新開的藏壽司、UNIQLO等，都在建物後方空間設有收費停車位及出入口。因此寶雅就算提出申請，也不見得會准許，只能做為停車空間，但不得收費。

彰化警分局表示，縱此寶雅收費停車場未依規定提出申請，涉及違法收費，但警方僅就車輛違停人行道部分告發。

工務處指出，只要是收費停車場依規定都要提出申請，像很多店家設有告示，「未入店消費，收二百元停車費」等措施，都是違法。

彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。本報資料照片
彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。本報資料照片
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彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。本報資料照片
彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。本報資料照片
彰化市金馬路寶雅生活館金馬店前收費停車格先前被停整排「霸王車」，被批是「彰化人之恥」，由於占用人行道違停，被警方告發，但縣府發現，寶雅生活館金馬店設收費停車場未向縣府申請，涉及違法收費。本報資料照片

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