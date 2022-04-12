影／今年公糧收購價格 陳吉仲：糧價會漲到大家滿意

政府公糧收購價格約9年沒調漲，農委會主任委員陳吉仲今到彰化縣溪州鄉座談，採一問一答的方式回應農民問題。對於調高公糧收購價格，他提出三個方案，第一部分公糧移製飼料，交給市場機制調高糧價，若拉不高，農委會直接補助農民。

通膨帶動物價上漲，只有公糧收購價格不漲，立法委員黃秀芳受理農民陳情，安排陳吉仲今天下午到溪州鄉濁水溪堤防邊的大禹果菜生產合作社，接受農民反映問題。陳吉仲把握機會宣導農業政策，並在回答農民提問時，一再提及民進黨彰化縣立法委員黃秀芳、陳素月、陳秀寶對農保等農民福利的卓越貢獻，值得大家感激。

王姓農民說，台灣稻穀由南而北收割，南部每百台濕穀還有1000元，到中部市場穀價下滑，他每百公斤濕穀賣900多元，近兩甲地收成14多萬元，水稻一路往北收割，穀價又重回每百台斤千元；農村人力老化，物價上漲，怎麼算種稻都賠本，希望農委會主委能幫忙拉高公糧收購價格，給農民一些利潤。

陳吉仲問「濕穀每百台斤1050元應該可以吧？」王姓等多名農民異口同聲說「不行，還是不夠本錢，至少每百台斤1100元。」陳吉仲表示，農委會已提出對策，台灣休耕面積今年增加2萬多公頃，一年將減產10多萬噸稻米，農委會把30萬噸公糧移製家禽家畜飼料，國內稻米市場供給量今年較往年減少近40多萬噸，供給量減少，需求量不變，稻穀收購價格一定漲。

陳吉仲又說，今年一期作濕穀從南部收割開始會有1000元以上市場收購價，到中部絕不下跌，如果穀價還是拉不起來，農委會有兩種作法，一是直接調漲公糧價格，第二是農民到鄉鎮市公所免費登記農作物保險，若有天災受損達兩成符合政府災害認定範圍，即可領取補償。

他強調，農民可以投保加強型農作物保險，自付10%保費，農委會和當地縣市政府各負擔一半，保證農民每甲地水稻有16萬元收入，如果收成達不到底標，理賠差價，對農民更有保障。