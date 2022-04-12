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台中三大建設遭譏一直拖 市府：克服萬難指日可待

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳淑華指市府美化數字，但執行落後。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳淑華指市府美化數字，但執行落後。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天在議會進行施政報告，民進黨議員陳淑華說，市長標榜沒有開不了的工，沒有完不了的工，在她看來是「沒有不延的工」國際會展中心、綠美圖及台中巨蛋等重大建設無一不拖延。她也批市府在社宅、公托「倍增」大玩數字遊戲。

市府回應，多項重大工程在前市府任內已拖延，直到市長盧秀燕上任，面對問題解決困難，公共工程面對搶工、疫情及造價比市價低，須克服萬難才能啟動工程，完工指日可待。

陳淑華指出，以國際會展中心為例，原訂今年年底完工，卻因工程延宕又要追加預算，需到2013年主體工程完工，甚至要到2015年才能啟用。另綠美圖工程告示是今年6月工期完成，卻宣傳今年底完工，實際上還要到2025年才啟用。從台灣塔到智慧營運中心，再到台灣智慧營運塔；預算80億元已無法執行，現在又變更採BOT辦理，程序廢掉重來，整個進度遙遙無期。

陳淑華重批盧市府執行速度慢，卻不斷宣傳「倍增」；在社宅、公托尤其明顯。社宅戶數達不成目標，從完成社宅到動工算數，真的是玩數字遊戲。陳淑華要求盧秀燕市長施政不要空喊口號。

經發局表示，台中國際會展中心主體工程2019年3月20日開工，目前施工進度達42.37%，該工程規模龐大且介面複雜，市府須克服搶工及疫情等影響，因設計量體過大，單位造價又低於市場行情，前年流標後，改兩期進行，一期工程減項發包，二期再補辦16億8000多萬元，總工程共75億300多萬，目前二期工程今年4月10日順利開工，預計明年主體工程完工、 將可容納約2360攤位。

建設局表示，綠美圖工程也須面對大環境影響，市府積極克服市場缺工及疫情等影響因素，預計今年5月上梁，主體工程今年底完工，接續辦理特殊裝修工程，預計2014年完工。

都發局說明，台灣智慧營運塔原規劃辦理設計興建後再以OT委外經營，但此案自2016年匡列總工程預算81.08億元後，考量物價指數已上漲逾24%以上，預計增加成本19.632億元，如市府改採BOT辦理，財務負擔轉由民間投資者承擔，可節省興建成本約達百億元。預計今年上半年可完成招標，都發局將在經發局完成評估規劃後，再依其結果辦理後續事宜。

社宅 疫情 盧秀燕

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