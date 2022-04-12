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人口難挽救！彰化人口跌破125萬升格門檻

聯合報 / 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化人口流失嚴重，每月穩定流失，去年八月破126萬，不到8個月又少1萬人，今天正式跌破125萬人。報系資料照
彰化人口流失嚴重，每月穩定流失，去年八月破126萬，不到8個月又少1萬人，今天正式跌破125萬人。報系資料照

彰化人口流失嚴重，每月穩定流失，去年八月破126萬，不到8個月又少1萬人，今天正式跌破125萬人，代表彰化年底縣長和縣議員選舉後縣府編制只剩下1位副縣長，依地方制度法125萬也是一個重要關卡，已爭取升格第七都的彰化，在不用修法即符合升格條件的人口優勢已消失。

彰化縣人口數在1971年破百萬，到2006年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到去年8月減少到126萬人，到今天更低於125萬元的直轄市最低門檻。

縣長王惠美是歷任縣長第一個願意正式薪資及人口倒退問題提出對策的首長，縣府鎖定年輕族群，包括青年創薪加倍領補助、規劃第一座青年住宅選址伸港鄉，預計今年發包，也針對最近的關鍵月份，祭出遷入者發給3000元設籍禮金，想方設法留人。

然而今年虎年新生兒少，出生人口低於死亡人口，再加上因新冠肺炎疫情民眾出境後兩年內沒入境，戶政主動將戶籍遷出，標註「遷出國外」，成為彰化近月人口持續流失無以為天的主因，光是今年3月出境滿2年後戶籍逕遷國外達1671人。

彰化人口流失原因，普遍認為彰化以中小企業、傳產為主，薪資全國倒數，許多年輕人選擇到外縣市謀職生活，彰化26鄉鎮市目前只有伸港和大村兩個鄉鎮人口正成長，其他全部負成長，又以彰化市流失最多，彰化市土地飽和，房價居高不下，彰化市與台中因地緣關係，彰化民眾轉往台中生活消費甚至就學工作相當多。

彰化 薪資

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