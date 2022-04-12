合歡山杜鵑花季4/16宣告開始 周末連假上午實施高乘載

今年合歡山杜鵑花季相關交通管制措施終於定調，花季確定自4月16日至6月19日間的周六、日及勞動節、端午節2個連續假日，管制時間從上午6時到11時，從台14甲線18公里翠峰至41公里大禹嶺為雙向管制路段，開放3人以上小客車、客運接駁車及乙類大客車，確定機車今年則不管制，提醒上山賞花遊客注意相關管制措施。

公路總局指出，每年4月至6月是合歡山杜鵑花季，合歡主峰、合歡東峰、石門山、合歡北峰及小奇萊等地玉山杜鵑、紅毛杜鵑接力綻放，造成台14甲線合歡山公路假日湧入大量車潮，沿途包括的昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場一位難求，今天召集太魯閣國家公園、南投林管處及仁愛分局協商後，決定年特別實施假日高乘載措施。