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合歡山杜鵑花季4/16宣告開始 周末連假上午實施高乘載

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山高山杜鵑花季造成台14甲線從武嶺到石門山假日嚴重塞車，為避免塞車，今年首度推出高乘載管制。圖／仁愛警分局提供
合歡山高山杜鵑花季造成台14甲線從武嶺到石門山假日嚴重塞車，為避免塞車，今年首度推出高乘載管制。圖／仁愛警分局提供

今年合歡山杜鵑花季相關交通管制措施終於定調，花季確定自4月16日至6月19日間的周六、日及勞動節、端午節2個連續假日，管制時間從上午6時到11時，從台14甲線18公里翠峰至41公里大禹嶺為雙向管制路段，開放3人以上小客車、客運接駁車及乙類大客車，確定機車今年則不管制，提醒上山賞花遊客注意相關管制措施。

公路總局指出，每年4月至6月是合歡山杜鵑花季，合歡主峰、合歡東峰、石門山、合歡北峰及小奇萊等地玉山杜鵑、紅毛杜鵑接力綻放，造成台14甲線合歡山公路假日湧入大量車潮，沿途包括的昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場一位難求，今天召集太魯閣國家公園、南投林管處及仁愛分局協商後，決定年特別實施假日高乘載措施。

南投工務段段長陳舜賢表示，花季期間交通嚴重壅塞問題，加上遊客違規停車更導致交通惡化，為改善交通亂象，各單位達成一致結論，今年合歡山花季疏運措施從4月16日至6月19日，共計65天，推動花季假日高乘載管制，時段為花季期間每周六、日及勞動節（4月30日至5月2日）、端午節（6月3日至5日）的上午6時到11時，管制路段為台14甲線翠峰至大禹嶺雙向，視壅塞情形每10分鐘放行20輛。

合歡山高山杜鵑花季造成台14甲線從武嶺到石門山假日嚴重塞車，為避免塞車，今年首度推出高乘載管制。圖／仁愛警分局提供
合歡山高山杜鵑花季造成台14甲線從武嶺到石門山假日嚴重塞車，為避免塞車，今年首度推出高乘載管制。圖／仁愛警分局提供
每年4月至6月是合歡山杜鵑花季，合歡主峰、東峰、北峰、石門山及小奇萊等地高山杜鵑接力綻放。路圖／本報系資料照片
每年4月至6月是合歡山杜鵑花季，合歡主峰、東峰、北峰、石門山及小奇萊等地高山杜鵑接力綻放。路圖／本報系資料照片
合歡山高山杜鵑花季造成台14甲線從武嶺到石門山假日嚴重塞車，為避免塞車，今年首度推出高乘載管制。圖／仁愛警分局提供
合歡山高山杜鵑花季造成台14甲線從武嶺到石門山假日嚴重塞車，為避免塞車，今年首度推出高乘載管制。圖／仁愛警分局提供

杜鵑花 合歡山 高乘載管制

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