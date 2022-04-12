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面對南投確診破零增加 加強疫苗夜間門診催注縣民接種

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣連續出現3例確診案例，加上本土案例暴增約400例，為鼓勵民眾疫苗接種保平安，將於假日在南投、埔里、竹山、草屯等四大鄉鎮持續開設疫苗接種站，提供休假的民眾方便接種疫苗，呼籲所有符合資格民眾儘速前往接種，「打的心安，萬事平安」共同守護社區。

南投衛生局表示，南投縣本為國內防疫淨土，但自4月10日公布有2名確診個案後，今天再公布1例，均緊急收住集中檢疫所隔離處置，並已完成疫調、清消等防疫措施，評估社區風險相對低。

局長陳南松說，國內本土疫情升溫，預防COVID-19感染最好的方式就是接種疫苗，因此提醒長者及高風險族群等高風險族群，因為降低感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險，請尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑的65歲以上長者，踴躍前往各接種站、合約診所、衛生所接種疫苗，並延長提供長者500元以下衛教品的措施，至今年5月31日止，呼籲長者儘速完成接種。

陳南松表示，4月16日假日設站分別在南投市慈濟南投聯絡處、埔里聯合行政園區-鎮民會館、草屯曾漢棋綜合醫院及竹山鎮公所，本次以明信片通知共計約6萬2506人，接獲通知後至指定地點接種疫苗，同時符合接種資格的民眾也可踴躍前往接種。

另外，倘當日無法接種民眾，可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或「南投縣86家合約醫療院所」查詢鄰近的合約院所持單前往，並務必攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），若忘記攜帶黃卡，也可使用「健保快易通／健康存摺APP」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

南投縣連續出現3例確診案例，將於假日在南投、埔里、竹山、草屯等四大鄉鎮持續開設疫苗接種站。圖／南投縣衛生局提供
南投縣連續出現3例確診案例，將於假日在南投、埔里、竹山、草屯等四大鄉鎮持續開設疫苗接種站。圖／南投縣衛生局提供
南投縣連續出現3例確診案例，將於假日在南投、埔里、竹山、草屯等四大鄉鎮持續開設疫苗接種站。圖／南投縣衛生局提供
南投縣連續出現3例確診案例，將於假日在南投、埔里、竹山、草屯等四大鄉鎮持續開設疫苗接種站。圖／南投縣衛生局提供

疫苗 南投 COVID-19

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