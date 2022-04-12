肥料及農業資材不斷漲 稻農盼提升公糧收購價

農民反映肥料、農業資材不斷漲價，但公糧收購價卻一直未有明顯調漲，農委會主委陳吉仲今天到彰化縣與稻農座談時表示，今年種稻面積減少約2萬公頃，可保證第1期稻作價格好。

南彰化稻農反映肥料、農業資材等不斷漲價，但公糧收購價格追不上成本漲幅，農民無奈說簡直是「做身體健康」，民進黨立法委員黃秀芳接獲陳情，今天在溪州鄉大禹果菜生產合作社召開座談會，立委陳秀寳、陳素月、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人出席。

黃秀芳接受中央社記者訪問表示，農民反映稻米收購價一直很低，但肥料、秧苗、農藥等萬物齊漲，農民認為不敷成本，感謝主委陳吉仲很有誠意下鄉與農民面對面座談；陳秀寳指出，中部稻米收購價常比南部、北部還低，相信陳吉仲一定會想辦法為農民解決問題。

陳吉仲致詞說，為減輕所有農民負擔，台灣肥料公司的肥料價格從去年至今未調漲，加上目前發生俄烏戰爭，但俄羅斯為全球最大肥料出口國，歡迎農民循台肥銷售管道購買肥料；另外，研議提高農保保額但保費僅部分調漲，提高生育、死亡給付，將向行政院報告。

陳吉仲表示，過去農機具補助有限額，但透過黃秀芳等立委爭取，近年補助支出約新台幣16億元到20多億元，由於農村越來越缺工，自動化生產更顯重要，若農民對農機具補助有任何問題皆可反映。

陳吉仲指出，米價低主因生產過多，因此今年配合「大區輪作」減少水稻耕作面積，讓今年種稻面積減少約2萬公頃，因此保證第1期稻作價格好；另外，飼料玉米漲價，舊米作為飼料米數量研議增加30萬公噸供飼料廠購買，庫存量大減，市場價格可望提高。