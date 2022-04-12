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長錯地方？王功漁港紅樹林部分移除 海空步道保留

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣舊趙甲溪紅樹林茂密，出海口紅樹林妨礙行水安全將被移除。圖／四河局提供
彰化縣舊趙甲溪紅樹林茂密，出海口紅樹林妨礙行水安全將被移除。圖／四河局提供

彰化縣芳苑紅樹林海空步道暴紅成熱門景點，5.5公里以北的舊趙甲溪出海口卻紅樹林「林滿為患」，今天第四河川局邀請專家學者和NGO團體討論，決定移除侵占行水區的紅樹林，並以台灣招潮蟹棲地為核心範圍，適當移除部分紅樹林，以免造成河口和潮間帶擴大陸化面積。

芳苑鄉舊趙甲溪又稱後港仔溪，位於王功漁港與永興海埔地之間，四河局在王功漁港海洋食研基地舉辦紅樹林生態環境工作坊，財團法人荒野基金會、雲林縣麥仔簝文化協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環保聯盟、彰化縣就業能力教育協會、湖埔社區大學等民間非營利團體受邀與會。

四河局簡報指出，紅樹林生長面積不斷擴散，王功漁港舊趙甲溪北堤的出海口河道平均被侵占一半，最寬達56%，嚴重妨害行水安全，萬一颱風加滿潮，海水與河水會滿溢流進陸地，四河局希望彙集專家學者和NGO團體的意見，在維護自然生態與行水安全之下，借重移除新竹香山紅樹林的成功經驗來移除舊趙甲溪出海口紅樹林。

與會團體都建議維護生態多樣性，贊助適當移除紅樹林，避免潮間帶很多原生種活不下去，海岸生態單一化。荒野基金會國際自然教育講師張登凱認為，紅樹林繁殖速度很快，至少兩年移除一次才能有效控制擴張。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，自然環境原來是什麼樣子就保持那樣，應該避免人為干擾。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城表示，舊趙甲溪和芳苑紅樹林海空步道的樹種都是紅樹林科「海茄苳」，屬於台灣原生種，隨著海水到處漂流，舊趙甲溪原本就有零星海茄苳，芳苑海空步道是故意種成一大片，這兩處都長成現在這麼密實，NGO團體都贊成移移以恢復和維護生態多樣性。

林務局和台塑企業都派員到場，發言支持會議結論，將支援經費和人力。四河局局長李友平說，將移除妨礙行水安全的紅樹林，其餘依台灣招潮蟹族群繁殖區為核心，繁殖區以外地區紅樹林將被適當移除，移除過程盡量降低人為擾動，移除紅樹林的目的是避免潮間帶和出海口陸化，未來持續作全區生態監測。

彰化縣政府爭取中央補助經費，將分年分期增建海空步道圍起芳苑紅樹林以免擴張，張坤城認為紅樹林種子隨著漲退潮擴散生長，興建步道無法有效防堵，最好的辦法就是經常移除、年年清除，否則地球暖化、海水有機鹽成分都會助長海茄苳快速繁衍。

第四河川局舉辦工作坊，邀請專家學者和NGO團體討論維護王功新生地海堤的紅樹林生態環境。記者簡慧珍／攝影
第四河川局舉辦工作坊，邀請專家學者和NGO團體討論維護王功新生地海堤的紅樹林生態環境。記者簡慧珍／攝影
專家學者和NGO團體討論移除芳苑鄉舊趙甲溪的紅樹林。記者簡慧珍／攝影
專家學者和NGO團體討論移除芳苑鄉舊趙甲溪的紅樹林。記者簡慧珍／攝影

紅樹林 潮間帶 彰化

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