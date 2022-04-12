市府要賣水湳青創園區土地？ 盧秀燕：一筆都沒賣

台中市議會今召開定期會，市議員黃健豪質詢指有人質疑中市府賣掉水湳青創園區土地等議題，市長盧秀燕回應，這是政治攻防，其實這塊土地「一筆都沒賣」，她講了有些人不會相信，反倒議員楊正中的兒子楊大鋐，日前直接作哏圖，站在這塊土地上，手指土地澄清青創園區根本沒被賣掉，有趣易懂。土地資訊公開透明，一查地號就知道！

市議員黃健豪質詢指出，部分人士質疑中市府賣掉水湳青創園區土地議題。市府澄清，依2016年林佳龍任內公告都市計畫版本，原規劃作為「青創園區」的「創研一」共13.67公頃，目前「一筆都沒出售」仍由中市府經濟發展局持續招商中。

中市府表示，市府2019年公開標售創研段2、3、6、7地號等4筆土地，使用分區屬創研二，容許作為連棟住宅、集合住宅、商務住宅、學前教育設施、社區遊憩設施、醫療保健設施、社會福利設施、辦公室事務所及工商服務業等類別使用，根本不屬「青創園區」的範圍，標售所得價金全數償還開發債務，降低利息負擔。

中市統計2019至110年，水湳機場原址區段徵收標售186億元，另標售太平新光及廍子地區、北屯機廠、台中糖廠及高鐵台中站等區段徵收區土地，約324.7億元。其中水湳機場原址所標得的款項全數繳入區段徵收基金，用來支應該區總開發建設經費526億元，包括興建台中國際會展中心、綠美圖及中台灣電影中心等重大建設費用，目前市府優先清償債務80億元，降低舉債額度。