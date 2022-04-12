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竹山春茶盛產正逢採收期 戶外踏青兼品茶

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收。記者黑中亮／攝影
竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收。記者黑中亮／攝影

竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收，不但擁有著名的高山茶如杉林溪茶區、大鞍茶區，不僅可以買到最新鮮的茶，還可以近距離聞到製茶陣陣茶香，縣府更重新規畫瑞龍瀑布風景區，吸引不少愛茶者到竹山一遊，更可以親近大自然。

竹山鎮農會指出，竹山鎮茶園面積約1200公頃，為全國前五大產區，以烏龍品種最多，有廣大固定的消費群，而平地茶的金萱、翠玉更是近幾年改良的新品種，別有一番風味，特別竹山鎮大鞍、杉林溪一帶海拔較高，氣候濕冷，終年雲霧繚繞，出產的高山茶芳香撲鼻，口味甘醇。

竹山茶的茶湯蜜綠金黃、澄清透亮，香氣清香雅致，滋味入口滑順喉韻香甜，成為好茶的代名詞，鎮內主要種植茶樹品種為青心烏龍、台茶12號（金萱俗稱27仔）、台茶13號（翠玉俗稱29仔）、台茶18號紅玉)、台茶20號迎香、四季春等，僅杉林溪茶區面積達700公頃。

近日天候佳，位在山坪頂的金萱茶專業區，一早茶農及採茶工就進入茶園開始工作，藍天白雲照在茶園，茶農的農忙也成為一幅美麗的畫，鎮內平地到高山各地茶農忙著採收、烘培、製作等作業，也看到農民農忙的美麗景色。

鎮長陳東睦表示，現在來竹山品茶正是時候，除了品茶，早上來可以到茶區走走，吸收茶香、欣賞山景，還可以到竹海隧道走走，之後到茶廠來品茶喝茶休息片刻，下午老街市區逛逛品嘗小吃，晚上還可以賞螢；縣府同時完成瑞龍瀑布步道及觀景台，非常值得國人踏青一遊。

竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收。記者黑中亮／攝影
竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收。記者黑中亮／攝影
竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收。記者黑中亮／攝影
竹山鎮內6月前為春茶採收期，茶農也開始依海拔高低分不同時期進行茶採收。記者黑中亮／攝影

農民 農會

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