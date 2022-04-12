台中人口負成長 盧秀燕：疫情遷出國外逾2萬人

台中市議會今進行市長施政報告，民進黨多位議員指出，台中市人口概況從去年3月底282萬1322人，至今年3月底下跌到280萬6385人，一口氣減少1萬4000人，各行政區幾乎負成長。質詢市長是否了解人口嚴重流失真正原因？市長盧秀燕表示，台中國際遷出人數約2萬人，因出境兩年未返台就會被遷出， 不少國人也因此抗議。

民進黨議員蕭隆澤、何敏誠與賴佳微、周永鴻、何文海、邱素貞今在議會指出，台中市人口數最多時超過282萬0787人，但到今年3月底跌破281萬大關，台中市總人數最近下跌到280萬6385人！尤其在前市長林佳龍任內，年年大幅成長，現在卻是逐月減少，問題何在？

蕭隆澤表示，3月份的人口數只有和平區多1人、北屯區多8人，其他27區人口數都是負成長的，他問台中市長是否了解人口數嚴重流失的真正原因？何文海說，前市長林佳龍任內年年人口成長，但盧秀燕任內， 今年降到近5年來最低。周永鴻要求市府不能只用國際遷出一句話就解釋人口減少的原因。

市長盧秀燕表示，台中出生率名列前茅，因中央嚴格執行戶籍法，如果這兩年沒回國，戶籍就會被「國際遷出」六都都一樣，因為戶籍法強力執行，導致人口減少。很多民眾強烈質疑此政策，只因疫情無法回來就被遷出？她也不認同。台中市一年成長1萬6000人，但國際遷出約2萬人。

市府補充說明，受疫情等因素影響，在全台人口數負成長的趨勢下，台中市負成長的情形為「六都最少」，以今年1到3月人口數來看，台中市是負千分之2.39，六都最少。