快訊

南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

加速解隔篩檢 今起居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人口負成長 盧秀燕：疫情遷出國外逾2萬人

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤質疑，近年台中人口負成長，要求市府說明原因。記者陳秋雲／攝影
台中市議員蕭隆澤質疑，近年台中人口負成長，要求市府說明原因。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行市長施政報告，民進黨多位議員指出，台中市人口概況從去年3月底282萬1322人，至今年3月底下跌到280萬6385人，一口氣減少1萬4000人，各行政區幾乎負成長。質詢市長是否了解人口嚴重流失真正原因？市長盧秀燕表示，台中國際遷出人數約2萬人，因出境兩年未返台就會被遷出， 不少國人也因此抗議。

民進黨議員蕭隆澤、何敏誠與賴佳微、周永鴻、何文海、邱素貞今在議會指出，台中市人口數最多時超過282萬0787人，但到今年3月底跌破281萬大關，台中市總人數最近下跌到280萬6385人！尤其在前市長林佳龍任內，年年大幅成長，現在卻是逐月減少，問題何在？

蕭隆澤表示，3月份的人口數只有和平區多1人、北屯區多8人，其他27區人口數都是負成長的，他問台中市長是否了解人口數嚴重流失的真正原因？何文海說，前市長林佳龍任內年年人口成長，但盧秀燕任內， 今年降到近5年來最低。周永鴻要求市府不能只用國際遷出一句話就解釋人口減少的原因。

市長盧秀燕表示，台中出生率名列前茅，因中央嚴格執行戶籍法，如果這兩年沒回國，戶籍就會被「國際遷出」六都都一樣，因為戶籍法強力執行，導致人口減少。很多民眾強烈質疑此政策，只因疫情無法回來就被遷出？她也不認同。台中市一年成長1萬6000人，但國際遷出約2萬人。

市府補充說明，受疫情等因素影響，在全台人口數負成長的趨勢下，台中市負成長的情形為「六都最少」，以今年1到3月人口數來看，台中市是負千分之2.39，六都最少。

國民黨議員陳政顯指出，前市長任內人口數的確年年增加，因市府投入大筆社福預算，讓外縣市人口趨之若騖遷入台中，但戶籍在又代表什麼？如果把經費花在鼓勵遷入，還不如紮紮實實拿來做市政建設。

台中市議員何敏誠、周永鴻要求市府說清楚，近年台中人口負成長的原因。記者陳秋雲／攝影
台中市議員何敏誠、周永鴻要求市府說清楚，近年台中人口負成長的原因。記者陳秋雲／攝影

台中市 盧秀燕 疫情

延伸閱讀

補助教室冷氣獨漏高中職 盧秀燕：會為高中職請命

影／班班有冷氣但電力不足要斷電？ 盧秀燕：自相矛盾

中市綠營議員助理確診 盧秀燕盼勿影響議會運作

全國首創！台中市排30歲以上市民 16、17日造冊打第三劑

相關新聞

影／彰化振興加碼抽獎 她在賣場花748元抽中百萬青年住宅

彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元，今天抽出兩間百萬1房型的青年住宅，兩名幸運兒分別是從...

「亞大現代美術館」安藤忠雄在台第一座建築設計 光影流轉大師之作

亞洲大學校園內的亞大現代美術館，建築本體以清水混凝土與帷幕牆構成，是世界知名建築家安藤忠雄給台灣的一份禮物。

台中4月19日停水23小時 4區7.8萬戶受影響

台水公司四區處今天說，配合牛埔橋改建管線遷移工程，將於4月19日上午九時起停水(含減壓)23小時，至4月20日上午8時，...

台中人口負成長 盧秀燕：疫情遷出國外逾2萬人

台中市議會今進行市長施政報告，民進黨多位議員指出，台中市人口概況從去年3月底282萬1322人，至今年3月底下跌到280...

台中潭子雅潭路路面破損嚴重 民代爭取改善

台中市潭子區東寶里雅潭路路面破損嚴重，路面顛簸，經民眾陳情，中市議員賴朝國今天和立委楊瓊瓔邀台中市政府建設局、台中市養工...

組巡守隊參與保育 南投農民通報成功救回石虎寶寶

南投縣中寮鄉謝姓農民3月17日在火龍果園務農時，發現剛出生約一周的小石虎，他參與友善農地給付，立刻通報保育團隊救援。而中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。