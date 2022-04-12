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台中潭子雅潭路路面破損嚴重 民代爭取改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區東寶里雅潭路路面破損嚴重，中市議員賴朝國今天和立委楊瓊瓔邀台中市政府建設局到場會勘。圖／台中市議員賴朝國提供
台中市潭子區東寶里雅潭路路面破損嚴重，中市議員賴朝國今天和立委楊瓊瓔邀台中市政府建設局到場會勘。圖／台中市議員賴朝國提供

台中市潭子區東寶里雅潭路路面破損嚴重，路面顛簸，經民眾陳情，中市議員賴朝國今天和立委楊瓊瓔邀台中市政府建設局、台中市養工處到現場會勘，台中市政府建設局表示將辦理工程改善，長度約990公尺、寬約21公尺，總工程經費約4100萬元，預計6月初進場施工，8月底前完成。

市議員賴朝國指出，這次施工道路總面積約2萬790平方公尺，施工項目包括既有路面刨除重鋪、天空纜線下地及人行穿越道改善，地方民眾希望市政府儘速辦理改善，避免不必要的意外一再發生，並要求台中市養工處盡速辦理路面改善工程，確保人民生命財產安全。

立委楊瓊瓔表示，路平是民眾最關心的問題，常有民眾透過臉書留言反映選區內道路損毀的問題，期盼有關單位儘速改善道路的路況；她說潭子區雅潭路位於潭子東西向的主要道路之一，已多年未進行全段刨鋪，此次工程除了路面重鋪，雅潭路兩側電桿也要下地。

建設局副總工程師廖國雄說，道路改善涉及各項管線，要經過多方協調，潭子區雅潭路路面破損嚴重，有改善的必要，依市議員賴朝國、立委楊瓊瓔及多數鄉親的建議，養工處將在6月初進行路面改善工程，合計長度約990公尺、寬約21公尺，總工程經費約4100萬元，預估今年8月底前可完成。

台中市潭子區東寶里雅潭路路面破損嚴重，中市議員賴朝國今天和立委楊瓊瓔邀台中市政府建設局到場會勘。圖／台中市議員賴朝國提供
台中市潭子區東寶里雅潭路路面破損嚴重，中市議員賴朝國今天和立委楊瓊瓔邀台中市政府建設局到場會勘。圖／台中市議員賴朝國提供

台中市 楊瓊瓔

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