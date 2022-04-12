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彰化振興加碼抽獎 她在賣場花748元抽中百萬青年住宅

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元，今天抽出兩間百萬1房型的青年住宅。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元，今天抽出兩間百萬1房型的青年住宅。記者林敬家／攝影

彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元，今天抽出兩間百萬1房型的青年住宅，兩名幸運兒分別是從和美到彰化市餐廳消費2076元的葉女，柯女則是到彰化市家樂福花748元就分別中獎；葉女今天接到縣長通知電話還疑惑「你是縣長？」對抽中大獎感到不可思議。

王惠美指出，彰化振興加碼買氣搶搶滾，不到6個月就突破80億大關，顯示加碼活動確實刺激民眾消費，接下來還有最後一次抽獎機會，只要單筆消費滿200元憑發票、免用統一發票收據、台灣pay消費明細，就能參加抽獎；今天中獎者縣府會在2天內發送中獎簡訊與領獎電子郵件。

彰化將推案的伸港青年住宅目前在規劃設計最後階段，縣府今年1月舉辦振興加碼第一次抽獎，頭獎一房型住宅由在營建工地上班的黃先生抽得，最後他選擇現金入袋，扣除10%機會中獎稅，112萬5000元已在過年前匯入帳戶。

縣長王惠美今天再抽出兩名獲得青年住宅的幸運兒，親自打給住在和美鎮的獲獎葉女，葉女接起電話還想一下才記起曾在彰化消費，王惠美在電話對她說，我真的是縣長，不是詐騙集團，葉女還懷疑「你是縣長?」場面相當趣味；另一名柯女未接電話，縣府將私下再通知。

王惠美今天也宣布最後一次的抽獎活動加碼，除了頭獎2人可各得青宅1戶，再加碼市價一輛150萬元以上的電動汽車，60輛電動機車，2萬元現金獎金100個，1萬元現金獎200個，盼更多人到彰化消費。

彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元，今再宣布最後一次的抽獎活動加碼再加碼市價一輛150萬元以上的電動汽車。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元，今再宣布最後一次的抽獎活動加碼再加碼市價一輛150萬元以上的電動汽車。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦振興加碼活動，從去年10月至今登錄消費金額超過88億元。記者林敬家／攝影

青年住宅 王惠美

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