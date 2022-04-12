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彰化郵局攜手在地青農捐贈喜樂保育院 7年關懷愛不止息

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化郵局局長李瑞華自掏腰包捐款1萬元給二林喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影
彰化郵局局長李瑞華自掏腰包捐款1萬元給二林喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影

彰化郵局一連7年捐贈民生物資給財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院，今天再度攜手二林在地小農，以每賣出一箱捐10元的方式創造三贏，小農陳致嘉像過去一樣預捐1萬2千元，實踐「取之在地，回饋在地」的理念。

彰化郵局今天捐贈100包白米、6台電風扇，陳致嘉的晞品果園尚未採果，改用預捐方式捐款支持。喜樂保育院院長林玉嫦表示，今年是喜樂阿嬤辭世15年，留給世人的愛永不止息，就像彰化郵局和晞品果園對喜樂慢飛天使的愛，一直溫暖喜樂工作人員和院生的內心。

彰化郵局局長李瑞華說，中華郵政設立網路商城協助在地小農拓展新興通路，開闢銷售管道，彰化郵局認為喜樂保育院是在地的社福機構，服務在地弱勢民眾，令人「足咁心」，所以7年前開始帶動相關企業單位一起關懷喜樂保育院，對公益閣盡棉薄之力，同時幫助在地小農增加更多曝光機會，得到消費者認同和採購在地農產品。

李瑞華自掏腰包捐1萬元，拿出現金時被郵局同事打趣「以後早一點領錢放進紅包袋」。林玉嫦笑說，郵局有提款機，「在自家裡面提款，要領多少都行，比別人方便。」

晞品果園第二代陳致嘉31 歲，退役返家剛好是夏季紅龍果盛產期，留在家裡幫忙到現在。他表示，二林鎮契作釀酒葡萄退場，很多農民利用現有棚架改種紅龍果，他家趕上風潮，種植紅龍果約14年，他的父母會種但不熟悉網路銷售，他可以為父母補足這方面的行銷，剛好中華郵政網路商城提供這方面服務，他就以二林子弟回饋鄉里的心情參與關懷喜樂保育院。

陳致嘉說，每賣出一箱紅龍果，他家果園捐10元，前幾年賣出800至900箱，他家果園補到1萬2千元，去年出售700多箱，同樣捐出1萬2千元，金額和愛心都不變。

彰化郵局攜手晞品果園關懷二林喜樂保育院的慢飛天使。記者簡慧珍／攝影
彰化郵局攜手晞品果園關懷二林喜樂保育院的慢飛天使。記者簡慧珍／攝影

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