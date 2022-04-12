組巡守隊參與保育 南投農民通報成功救回石虎寶寶

南投縣中寮鄉謝姓農民3月17日在火龍果園務農時，發現剛出生約一周的小石虎，他參與友善農地給付，立刻通報保育團隊救援。而中寮鄉民積極參與友善石虎活動，農民越來越有保育觀念，從2019年至去年底，針對受傷、失親及路殺的石虎通報累計有10例，成為保育石虎的重要推手。

石虎是瀕臨絕種保育類野生動物，棲息範圍除了再生林、草生地與溪床外，也包含農耕地，為鼓勵生活範圍與石虎棲地重疊的民眾參與保育，包括友善農法、參與巡護石虎棲地以及家禽飼養農戶採友善方式防治，南投縣推行生態服務給付方案。中寮鄉農地上架設相機監測石虎的比例，從2019年42%，2021年上升到51%，成效相當好。

南投縣農業處表示，去年共有197名農民申請「友善農地給付」，符合的有137人，其中63名農民農地上自動相機監測到石虎，有16名養禽戶符合「入侵通報獎勵」，可獲得3000元獎勵金，其中11戶場域監測到石虎，符合「入侵監測獎勵」，可獲得1萬元獎勵金。

中寮、集集、竹山、鹿谷和草屯地區共16個社區團體組成巡守隊參加「巡護監測給付」，共計巡守123次、21場石虎保育宣導。經過評分前8名的巡守隊可獲得「台灣石虎巡護小隊」工作背心。

南投縣政府13日下午在中寮鄉公所大舉辦「石虎有你真好」，表揚參加「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」的農民、養禽戶和社區巡守隊和成果分享。和泰汽車積極協助石虎保育工作，為鼓勵在地居民對石虎保育的努力，提供10萬元獎品給予符合獎勵資格的農民與巡守隊。