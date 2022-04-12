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台中4月19日停水23小時 4區7.8萬戶受影響

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台水公司四區處公布，4/19上午九時起停水影響7.8萬戶區域，包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區。圖／台水公司四區處提供
台水公司四區處公布，4/19上午九時起停水影響7.8萬戶區域，包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區。圖／台水公司四區處提供

台水公司四區處今天說，配合牛埔橋改建管線遷移工程，將於4月19日上午九時起停水(含減壓)23小時，至4月20日上午8時，影響北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區7萬8959萬戶，包括停水用戶2萬9220戶、水壓降低用戶數4萬9739戶，請用戶儲水備用。

台水公司四區處公布停水及降壓區域範圍：

一、停水區域：

1. 西屯區：港尾里(部分)、廣福里(部分) 。

2. 北屯區：同榮里(部分)、后庄里(部分) 。

3. 沙鹿區：晉江里、六路里、埔子里、三鹿里、南勢里、福興里、北勢里、竹林里、洛泉里、美仁里、居仁里、鹿寮里(部分:中山路田尾巷以南、鐵路以東以上一帶含巷弄)、興仁里(部分:鎮南路二段兩側、光華路、四平街、興仁街以上一帶含巷弄)。

4. 龍井區：龍泉里 (部分:南社路、龍社路、中社路、水裡社路以上一帶含巷弄)。

二、降壓區域：

1.西屯區：西平里、西墩里(部分)、西安里(部分)、港尾里(部分)、惠來里(部

分)、何仁里(部分)、何源里(部分)、鵬程里、逢福里、逢甲里、大石里、

大河里、大鵬里、大福里。

2.北屯區：忠平里、后庄里(部分)、仁和里(部分)、平和里(部分)、新平里、

陳平里、大德里、仁愛里、水湳里(部分)。

台水公司四區處說明，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

停水

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