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鼻腔深淺不重要 彰醫：採檢位置對了才能正確快篩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院今收到一批新型快篩試劑，縣議員陳玉姬希望減少醫護人員自我篩檢的不適感。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院今收到一批新型快篩試劑，縣議員陳玉姬希望減少醫護人員自我篩檢的不適感。記者簡慧珍／攝影

市售新行自行快篩劑，強調只需插入鼻腔裡2公分即可正確採檢，衛福部彰化醫院今天受贈一批新型快篩劑；院長曾孔彥說，鼻腔長度因每個人身高而異，採檢劑書面說明的深淺並不重要，戳對了位置、做對了動作，才能正確採檢。

彰化縣議員陳玉姬今捐贈180份快篩劑給衛福部彰化醫院，按照使用說明書寫的，只需插入鼻內2公分即可正確檢測，準確度高，是目前最優的快篩試劑，大幅減少醫護人員自我篩檢時的不適感。

「深淺不重要，位置對了才重要。」彰醫院長曾孔彥表示，中央規定快篩採檢深度為採檢棒直入鼻腔2.5公分，實際上每個人身高不同，有人2公分，有人2.3公分，有人鼻腔長度達2.5公分，從數字看正確採檢並不恰當，應該注意的是採檢棒有無達到鼻腔正確位置。

曾孔彥說，採檢棒伸入鼻腔後，達到置頂部位時，會有痠痠的、想流淚的感覺，有這種不太舒服但不是疼痛的感覺代表採檢位置對了，採檢者要左10圈、右10圈轉動採檢棒沾黏病毒，自行檢測病毒ct值大於30，代表病毒傳播力較弱，ct值越小，代表傳播力愈強，此留在家裡別出門，通知醫院由專車接到醫院進一步篩檢。快篩劑準確度70%至80%，並非100%準確，民眾還是要以醫院篩檢為主。

快篩 衛福部

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