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台中慈濟醫院支援東勢篩檢 急診室主任李冠儀生日體驗
台中慈濟醫院今天動員醫療行政團隊配合台中市政府衛生局到東勢區前進指揮所執行快篩任務，醫院團隊配合準備300個快篩試劑與約150個PCR試劑，備妥防護衣、眼罩、口罩、手套等齊全裝備；團隊中急診室主任李冠儀今天生日，他說真是特別的生日體驗。
東勢快篩任務是由台中市衛生局昨天下午通知，昨晚確認動員規模，先遣人員周一清早出發至東新國小參與會議，確定原東新國小指揮所將擴大規模為東勢區前進指揮所，原訂篩檢規模擴大到東勢國小與新家家幼兒園約100人。
台中慈濟醫院醫護團隊25人到東新國小安排三條篩檢動線，採檢學生、幼兒及家長，並依不同對象採行鼻咽或口咽篩檢，急診主任李冠儀指出，篩檢對象多為家長帶小朋友採檢，因此多數家長也改為較不抗拒的口咽採檢，PCR核酸檢體則快送回台中慈濟醫院檢測。
社區健康中心行政主任賴怡伶指出，因為有新社經驗，此次加強採檢前的快篩與PCR身分識別，讓團隊人員加快掛號作業，篩檢站的冷區、熱區感染控制更加嚴謹，台中市衛生局與東新國小兩單位人員則配合執行現場引導和管控人數。
東新國小前進指揮所擴大規模成為東勢區前進指揮所，臨時納入東勢國小與新家家幼兒園採撿對象，醫護團隊今天中午簡單休息後再次著裝上陣執行採檢任務，成員中的急診醫學部李冠儀主任今天剛好生日，他表示在快篩站收到生日祝福是特別的體驗，生日願望是疫情早日遠離，大家盡快生活恢復平衡。
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