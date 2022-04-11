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南投縣信義鄉樂樂谷溫泉源泉不斷 林明溱計畫引水至東埔

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，但水溫最高可達90度以上，且水量充足，過去登山客堆石引水泡湯，但並沒有開發利用非常可惜，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫盡快與玉山國家公園協商，研議將溫泉水以管線引到東埔，優先供應當地居民及溫泉業者使用，將資源再利用。

林明溱表示，樂樂谷溫泉雖位於玉山國家公園區內，從東埔八通關古道進入後再下切陳有蘭溪河谷，山徑陡峭狹窄，河床高低落差大，一般禁止遊客進入，自己徒步進入走了2個多小時，抵達該處發現溫泉水脈沿著河岸達500公尺以上，水溫很高且水量充足。

樂樂谷溫泉海拔1302公尺，素有台灣最高的野溪溫泉之稱，地方建議若能將溫泉水接管，並沿著陳有蘭溪河岸岩壁，引到下游的東埔一鄰設大型蓄水池，不需加壓設備，約5000萬元就能完成接水，不但可優先供應東埔部落居民家戶，同時也能讓東埔溫泉區的業者使用。

地方人士指出，樂樂谷溫泉舊名拉庫拉庫溫泉，位於南投縣信義鄉，「樂樂」在布農語中本為溫泉之意，溫泉旁的河階地上，從前有布農族的樂樂社定居，1980年代有人在此開設山莊經營，1985年後，溫泉範圍歸屬玉山國家公園管理處管轄，溫泉分布於八通關古道下的陳有蘭溪溪谷中，常年溫泉水溫約42至80℃，酸鹼值約pH7.5至8.5，屬於弱鹼性硫酸鹽碳酸氫鈉泉。

南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂樂谷溫泉是天然野溪溫泉，南投縣長林明溱上周踏勘後，表示計畫議將溫泉水以管線引到東埔村，圖／南投縣政府提供

溫泉 玉山國家公園 南投 林明溱

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