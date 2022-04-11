跟著原住民獵人探訪森林 參山處首推苗栗南庄部落主題遊程

苗栗縣南庄鄉原汁原味的旅遊引人入勝，連外國人都慕名而來，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導5家部落旅遊業者，媒合旅行社今年首次推出2條部落主題遊程，邀民眾跟著原住民獵人體驗部落及森林故事。

參山處輔導規畫「賽夏神靈傳說」、「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」2條部落主題遊程，其中，蓬萊線「賽夏神靈傳說」一日遊程，將帶遊客走進八卦力部落的嘎嘎歐岸園區，探知賽夏部落歷史記憶外，遊客可以親自製作蕨類植栽，穿戴賽夏族臀鈴跳原民舞蹈體驗，餐點部分，在那伊魯灣餐廳可以自己著動手石板烤肉料理，品嘗來自蓬萊部落開發的故事飯包。

東河線的「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」一日遊，則是由原住民獵人帶領遊客進行鹿場部落巡禮，分享原民狩獵技巧，分辨山豬、山羌等足跡，並探訪日警紀念碑，到面壁思過休息站，了解石壁部落過往今來，再走進昔日老東河派出所「瓦祿原民小舖」，一窺早年住民的山居生活，而原民手作工坊的編織教學，及部落耆老穿著族服衣飾巡禮東河部落，更是不同的體驗。