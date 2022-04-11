員林幸福巴士試營運開跑 幸福卡辦卡率低 優惠將再加值

彰化縣員林市幸福巴士4月8日起試營運，員林市長游振雄表示，試營運期間一般民眾都可免費搭乘，公所預計7月1日起需持員林幸福卡的員林市民才能免費搭乘，目前申辦幸福卡市民只有二萬多人，由於幸福卡有悠遊卡支付功能，公所最近也在與銀行、各單位洽談優惠措施，希望幫幸福卡繼續加值。

眼尖的民眾發現員林幸福巴士已開始在員林市區趴趴跑了，路線共有5條，平日在員林市開東、西、南區等4線，假日逍遙線主要主打休閒旅遊路線，僅停靠圓林園、龍燈公園、火車站、藤山等4站，假日要去走藤山步道的民眾可多利用。

游振雄說，員林幸福巴士希望提供市民、銀髮族更便利的大眾交通運輸，尤其銀髮族平日可以免費搭幸福巴士在市區買菜、休閒、到醫院看病等都非常方便，省去家人接送的麻煩。

員林市公所在市代會支持下，今年編列7000多萬元發行「幸福卡」，6歲以上可申辦，公所儲值600元開卡禮，除了可免費搭幸福公車，因有悠遊卡功能，也可在店家直接消費、繳納醫院掛號費等，與公所合作的156家特約商店也提供優惠，希望能刺激在地消費。

游振雄說，幸福卡600元開卡禮等同現金，可以直接在各店家消費，最近公所也在研議未來市區路邊停車繳費單若以幸福卡支付會有優惠抵免，及洽商醫院掛號費的優惠，由於等同悠遊卡也可以綁定銀行小額支付功能，相關銀行也在洽談加碼福利。

公所預計要發行十萬張幸福卡，但目前僅二萬多人申請，原因是一開始不少民眾覺得要提供身分証明、照片辦卡很麻煩，游振雄說，公所接納民眾意見，提高辦卡便民性，已可網路申辦，非常方便，對於照片要求也更彈性，民眾自行上傳即可。