COVID-19確診者足跡衝擊夜市生意 攤商剉著等

彰化縣最近4次COVID-19確診者足跡集中在南彰化，消息傳出，夜市生意大受影響；楊姓溪湖攤商今天表示，夜市人流剩下一半，如果本土新增病例單日達到千人，大概夜市的生意就會跑光光，攤商期盼政府參考先進國家與鄰近國家面對病毒的作法，因為庶民經濟禁不起再一次大衝擊。

楊姓攤商在彰化市、溪湖鎮的夜市擺攤，從COVID-19疫情發生到現在，生意好壞和本土疫情呈相反走勢，最嚴重的是去年溪湖發生水果商傳播鏈，他和夜市同業長達3個月賦閒在家，後來政府開放設攤，規定飲食攤位打包帶走，遊戲攤位要落實消毒，夜市生意仍一落千丈，去年底到今年初勉強回升至五成，最好達七成，最近又滑落。

楊姓攤商說，疫情拉警報，夜市生意往下掉，自從確診者足跡在彰化市出現，彰化市的夜市生意開始滑落，最近員林市、溪湖鎮、埔心鄉、埤頭鄉、田尾鄉等鄉鎮接連出現確診者足跡，南彰的夜市遊客人數漸減，上個周休二日（前天4月9日、昨天4月10日）剩下一半，大概不到沒疫情期間的三成。

他表示，夜市攤商得知歐美先進國家和台灣的鄰國，面對COVID-19病毒的態度和台灣不一樣，攤商經歷疫情三番兩次的衝擊已經元氣大傷，希望政府參考先進國家作法，能與世界接軌，讓庶民經濟喘息和慢慢恢復。