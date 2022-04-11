台中這路段3個月「7案8命」 大里福興宮13日路祭

台中市大里區中投東路及環河路近3個月內發生7件重大交通事故，造成8人死亡，引起地方重視，除了期盼大家一起尊守交通規則，小心行駛，大里福興宮媽祖廟13日也將舉辨大規模路祭法會，希望超渡交通事故亡者，撫慰家屬心靈，確保鄉親出入行車平安。

大里福興宮董事長、市議員張滄沂指出，自今年元月至3月底，短短百日之內，大里中投東路及環河路計發生「7案8命」重大交通事故，分別是樹王里2案3命，其中1案還是一對年輕情侶、夏田里4案、新里里1案；由於事故頻繁，地方憂心不已。有百年歷史的福興宮是地方信仰中心，因此決定出面主辨路祭法會，安定人心，護佑鄉親行車平安。

張滄沂說，路祭法會在中投公路及東興路口設置主壇，並在中投公路及環河路共計7處案發地點設置法壇祭拜。普桌部分，計有樹王里180桌、夏田里110桌、新里里40桌，預計下午1時30分在主壇進行開香，4時30分邀請法師前往各案發地點灑淨、巡守。

樹王里長陳俞樺強調，樹王里、夏田里及新里里一帶屬於大里舊庒，民風保守，連續發生重大交通事故，帶給親們不少震撼，因此紛紛反映希望舉辨路祭法會活動，安定人心。

霧峰警分局指出，中投東路及環河路由於道路寬敞，經常出現違規超速，因而容易發生重大交通事故，曾經在限速60公里的環河路快車道上拍攝到時速高達139公里的「嚴重超速」，目前已經將2處列入重點執法路段，全面強化測試執法，希望降低交通事故。