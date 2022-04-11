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女星控警「拿槍指孩子」徐國勇斥：胡說八道！
大甲媽祖遶境日前在彰化出現搶轎衝突，本土劇女星張懷媗日前透過臉書指控警方對未成年人施暴電擊，甚至拿槍指著小孩。內政部長徐國勇今天在立法院內政委員會備詢時立即駁斥「胡說八道、咁有可能？」
張懷媗日前指，白狼派去現場接轎的成員都是未成年的孩子，但警方卻直接動手打人，像是「毆打小妹妹致昏厥腦震盪」、「電擊小弟弟」、「拿槍指著小孩子」等。
民進黨立委莊瑞雄今質詢時問及此事，徐國勇連忙斥「黑白講！」「拿槍？打到昏厥？胡說八道！」他表示，只要在集會遊行、人多的地方，前面執勤的警察都是不配槍的，所以怎麼可能拿槍指著小朋友。
徐國勇表示，諸如集會遊行，警察要保護神轎，怎麼還可能帶槍？台灣民主到這個程度，警察去集會遊行執行勤務都沒有帶槍，當初反年改團體衝撞立法院時，連鎮暴警察現在都沒有出動，還有警察被民眾打，當時也都沒有帶槍，就是站在民眾的立場著想。
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