許淑華爭取中捷延伸到南投 行政院允通盤檢討

南投縣大眾運輸不便，針對縣內交通困境，立委許淑華向中央爭取建立觀光及大眾運輸路網，要求台中捷運延伸南投，鐵道支線濁水站延伸至南投市區，藉此串接台中捷運，行政院允諾將通盤檢討，由交通部協助完善南投軌道運輸的可行性。

許淑華指出，南投近年積極投入產業升級及打造深度旅遊，開發5大產業園區及7大觀光軸線，而發展第一要素就是交通要便利，但南投無捷運、高鐵、港口、機場，鐵路也僅有集集支線，觀光及大眾運輸受阻，為此在立法院質詢爭取改善。

為讓南投縣內7大觀光軸線能互相串連，中央應強化台灣好行的支線服務，透過增加不同路線並增加班次，未來也須專案性逐步升級為電動巴士，朝向經濟、節能減碳、安全的大眾運輸系統目標，作為未來各地區「低碳觀光」的示範。

此外，許更要求中央支持「台中捷運延伸南投可行性研究計畫」，她說，拓展大眾運輸路網，軌道建設是銜接公共運輸路網重要一環，而台中捷運延伸南投，有助於中、投兩縣市的通勤、通學、觀光等，使中台灣大眾運輸網路成形。

許也提到，台中捷運應串接南投縣內唯一的鐵路「集集支線」，建議中央應興建從濁水站延伸到南投市區的軌道運輸，強化集集支線與南投、名間、草屯串連服務的優勢，帶動區域整合，提升旅遊營運效益，也符合一般大眾運輸需求。