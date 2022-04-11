佔地面積2200坪台中沙鹿「鹿峰夜市」 4月22日開幕

號稱台中海線最大夜市─台中沙鹿區的「鹿峰夜市」4月22日將開幕，佔地面積2200坪，有170個各式各樣的特色攤商，海線地區已有民眾說，想去逛逛這個新夜市。

「鹿峰夜市」在臉書粉專預告開幕消息指出，位於沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口的夜市，有600坪汽機車停車位，更提供五星級廁所，還設有「遊客服務處」方便民眾遇到任何問題都能隨時洽詢服務。

新夜市營業時間：每周五、六晚上5點30分至凌晨1點，佔地面積2200坪，170個各式各樣的特色攤商，現場可愛的「鹿鹿」彩繪座落在夜市各角落，逛夜市還能拍照打卡留念。