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佔地面積2200坪台中沙鹿「鹿峰夜市」 4月22日開幕

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
佔地面積2200坪台中沙鹿「鹿峰夜市」， 4月22日將開幕。圖／鹿峰夜市臉書粉專
佔地面積2200坪台中沙鹿「鹿峰夜市」， 4月22日將開幕。圖／鹿峰夜市臉書粉專

號稱台中海線最大夜市─台中沙鹿區的「鹿峰夜市」4月22日將開幕，佔地面積2200坪，有170個各式各樣的特色攤商，海線地區已有民眾說，想去逛逛這個新夜市。

「鹿峰夜市」在臉書粉專預告開幕消息指出，位於沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口的夜市，有600坪汽機車停車位，更提供五星級廁所，還設有「遊客服務處」方便民眾遇到任何問題都能隨時洽詢服務。

新夜市營業時間：每周五、六晚上5點30分至凌晨1點，佔地面積2200坪，170個各式各樣的特色攤商，現場可愛的「鹿鹿」彩繪座落在夜市各角落，逛夜市還能拍照打卡留念。

「鹿峰夜市」粉絲專頁FB與IG，鹿小編將會不定時更新夜市最新情報，開幕期間主辦單位準備獎項，將回饋給消費者，可關注「鹿峰夜市」最新動態；鹿峰夜市也正招商中，歡迎各地特色美食、生活百貨、親子娛樂、趣味遊戲的攤商進駐，招商諮詢專線：蔡經理0935349823

佔地面積2200坪台中沙鹿「鹿峰夜市」， 4月22日將開幕。圖／鹿峰夜市臉書粉專
佔地面積2200坪台中沙鹿「鹿峰夜市」， 4月22日將開幕。圖／鹿峰夜市臉書粉專

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