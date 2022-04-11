影／豐原慈濟宮建廟三百年 首次媽祖下鄉行遶境將啟程

建廟300年的豐原慈濟宮，將舉辦首次下鄉遶境，從今年起連續3年行遍豐原全境36里，為民國113年百年建醮大典熱身，豐原慈濟宮今天依循傳統科儀再起駕遶境，由慈濟宮主任委員陳誌鋒及委監代表等將遶境香條交付本年度遶境區域南村里等9位里長，象徵媽祖下鄉行正式啟動。

主委陳誌鋒表示，豐原葫蘆墩於300年前即有完善的水利興業工程孕育了葫蘆墩圳創造出「富春之鄉」、「小蘇州」美譽，更有陸續興建之八寶圳農田水道滋潤鄉間富庶農產好食。

他說媽祖此次下鄉遶境首起將循葫蘆墩及八寶圳等水圳沿線，包括南村、南嵩、南田、翁子、翁明、翁社、朴子、東湳、北湳等9里為首源水之旅，開啟建廟300媽祖下鄉，迎接百年大醮心香之路。

常務監察人鄭文鑫表示，每年度在媽祖誕辰日之際皆有舉辦相關慶典活動，系列活動從4月16日起有台中國際媽祖觀光文化節─宮廟風華演唱會、4月21日天上聖母誕辰1063周年祝壽大典隆重莊嚴，晚上舉辦媽祖下鄉媽祖之夜晚會；4月22日上午8時於廟埕前起駕下鄉遶境，為期3天徒步遶境行程，適逢農曆3月23日媽祖聖誕，仍維持過去慣例市區遶境後再返還下鄉行程。

今年度下鄉遶境延續既有民俗科儀及追隨媽祖慈愛恩澤，設計大手牽小手 跟著媽祖一起走遶境祈福卡活動，將媽祖文化信仰深植下一代子孫心中，在媽祖引領下完成各個接駕點蓋滿祈福戳章即贈送活動帽、平安水、毛巾、限量紀念背包、平安符、文創御守、平安紅綾及限量版虎錢包等。

3天媽祖下鄉遶境活動遵守中央疫情指揮中心規定自主管理，推行參加遶境工作人員、志工及隨香客等須向廟方依黃卡及健保卡確認施打疫苗三劑驗證之後才發給三三限定隨香證，遶境3天限定打滿3劑，跟著媽祖下鄉行，遶境全程嚴格管控戴口罩規定。

自4月15至20日止，每天上午10時至下午3時，晚間6時至9時，在慈濟宮櫃台申請三三隨香證；已申請隨香證者可再參加大手牽小手跟著媽祖一起走遶境祈福闖關卡(限量500名)。