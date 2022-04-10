南投新住民親子捏麻糬 體驗台灣米食文化

為協助新住民融入台灣，南投縣政府與移民署南投服務站今共同辦理企業參訪活動，邀新住民家庭到台灣麻糬主題館，透過導覽認識在地米食文化，並體驗DIY手作麻糬，增進親子互動交流，也藉機加強宣導防堵非洲豬瘟及疫苗接種等法令。

縣府指出，縣內外配新住民人口逾萬人，涵蓋中國大陸、越南、印尼等國，而因國籍不同，生活習慣或文化也難免有差異，為協助他們融入台灣，了解在地文化，今與內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站共同辦理「新住民企業參訪」活動。

而今天的「虎哩新幸福-新住民企業參訪」擇定位在南崗工業區的「台灣麻糬主題館」，吸引全縣逾50個新住民家庭報名參加，縣府民政處長吳燕玲、移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也到場同樂，並趁機進行國內各項政令宣導。

民政處長吳燕玲說，麻糬是台灣米食文化中的延伸，其他國家雖有雷同的食物，但仍有其差異，也能代表並呈現台灣的多元文化族群，不少新住民可能吃過，卻很少動手做麻糬，因此特別規畫此次參訪，並透過導覽帶其認識在地的米食文化。

除了今天的參訪活動，竹山、埔里從本月至7月將開辦新住民生活適應輔導多元文化班，透過紙藝手創、手工皂、拼布、閩南語歌唱教學、異國料理交流等多元豐富的生活化課程，帶新住民盡快融入台灣，想參加可洽竹山、埔里戶政事務所。