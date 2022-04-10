兼顧「停」的需求 台中北屯路試辦駐車彎式卸貨車格
台中市北屯路（文心路至松竹路）區段車輛行駛密度高，為解決民眾臨停卸貨問題，中市交通局在北屯區北屯路與崇德二路一段路口處，先行試辦規畫人行道駐車彎式卸貨停車格，不占用現有車道空間，提供民眾更安全的停車卸貨空間，並保有既有人行道通行空間，民眾行的權利不受影響。
交通局長葉昭甫表示，北屯路上從文心路至松竹路區段，道路中央為捷運綠線，已使用部分道路空間，再加上該路段為北屯區至潭子與豐原重要聯外道路，為使車流順暢減少塞車，採3車道設計規畫，包含1左轉車道及2直行車道。
該路段車道寬度受限，且沒有規劃路邊車格，民眾多次反映有臨停卸貨需求，交通局與當地民意代表多次會勘後，決定在人行道寬度足夠的地方先行試辦規劃駐車彎式卸貨車格，在兼顧人本通行空間及民眾臨停卸貨下，滿足地方「行」與「停」的需求。
中市停管處表示，北屯路區段並非所有地點都適合規劃駐車彎式卸貨車格，要在公有及建物退縮人行道合計有足夠縱深，才有條件規畫，以免因縮減人行道寬度而影響行人安全。
交通局說，物流產生的停車卸貨需求不斷增加，未來市府將積極向內政部營建署爭取北屯路重整造街，重新規畫道路斷面，納入人行及卸貨臨停需求，讓道路使用更合理分配，更貼近地方民意。
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