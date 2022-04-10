南投縣府斥資1.5億元動工改建 進出改至縣民廣場

為改善辦公空間及服務環境，南投縣政府籌措1.5億元進行縣政大樓增改建工程，將自4月15日周五起動工改建，預計明年4月完工，改建期間正常為民服務，但視施工需求封閉大門或部分出入口，改自縣民廣場進出，請洽公民眾務必配合。

南投縣政府指出，隨時代變遷，縣府提供服務及功能不斷增加，各局處辦公空間則逐漸不敷使用，而為改善辦公環境、增加作業空間，著手規劃縣政大樓增改建工程，並籌措約1.5億經費，將於4月15日動工改建，增改建工期預計360天。

而該縣政大樓增改建工程將分為兩階段進行，第一階段主要為7樓教育處增建工程，擴建擁擠的教育處辦公空間，改建期間，教育處臨時辦公室將設於地下2樓禮堂，相關專線電話及分機號碼都不變。

第二階段則為縣政大樓前方車道、庭園改善及B、C棟增建一層，縣府表示，該工程改善除能增加辦公空間，同時解決縣政大樓停車場域不足問題；另，屋頂將設置太陽能板發電，產生電力自用或增加縣庫收入，環保又經濟。

南投縣長林明溱說，縣政大樓自921地震使用迄今已逾20年，除了教育處空間不敷使用，衛生局及社勞處因業務增加也需要更多空間，過去向其他單位借場地辦公的選委會、工策會也可望移回縣府，完工後民眾洽公將更加方便。