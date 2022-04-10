參山風管處大樓整建完工啟用 強化遊客中心功能

位於台中市霧峰區的交通部觀光局第二辦公室及參山國家風景區管理處辦公大樓，經過3年規劃的施工，完成結構耐震補強、外牆景觀美化及各樓層重新室內裝修等工程，今揭幕啟用。處長曹忠猷說，整修後強化了遊客中心功能，能容納百餘人的二樓會議室歡迎地方使用，未來會「走出轄區、走入社區」。

也因為辦公室位在霧峰，鄰近參山所轄的八卦山風景區，以及地方的殷切期盼，霧峰地方人士最近透過立何欣純建議中央，把九二一地震教育園區、林家花園、故宮北溝遺址，甚至是農會民生故事館等都納入參山國家風景區管理處管轄，以有更多的經費投入步道整修、旅遊設施和觀光導覽等，參山國家風景區管理處長曹忠猷說，這將更有利於霧峰的觀光發展，十分贊同。

曹忠猷說，參山處大樓原為省府旅遊局所在地，使用超過30年，歷經精省與921大地震，建築結構及內部裝修各項目包括木作、輕隔間、天花板、機電設施及衛浴公廁等均已達到耐用年限。參山處經過3年努力，共投入7154萬餘元，終於完成大樓的整建工程。