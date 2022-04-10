台中將再添新風貌 筏子溪廊道再延伸改善觀光遊憩動線

台中市政府水利局去年啟用筏子溪水文化暨環境教育館後，又向經濟部水利署爭取前瞻計畫經費補助，將筏子溪左岸從台中魚市場到TAICHUNG迎賓文字之間河段營造綠廊景觀，除增植喬、灌木外、也改善整體觀光遊憩動線，總長2.5公里，總工程經費約4100萬元，已規畫設計完成。

水利局表示，筏子溪依台中市區域計畫定位為「生態景觀廊道」，於南屯區左岸銜接重劃單元，未來陸續開發完成後，門戶迎賓水岸河段將成為居民休閒、聚集的活動場域，因此整體規劃水環境及串聯遊憩動線及顯格外重要。

計畫將重新分配防汛道路寬度，更符人本設計，將劃設連續人行及自行車道以連結筏子溪水文化暨環境教育館及TAICHUNG地標，在堤防周圍增加種植台灣中部區域原生、適生為主的植栽如楝樹、豆梨、黃連木、天料木、台灣紅豆樹、烏桕、芒果等樹種，形成舒適的綠蔭廊道，也搭配解說設施使民眾了解筏子溪的生態特色，及環境保護的重要性。