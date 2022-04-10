元保宮保生大帝今起遶境六庄頭 警派253人側衛因應突發

大甲鎮瀾宮媽祖遶境在8日起駕遶境，台中市北區知名元保宮也在今天舉辦保生大帝遶境六庄頭的祈福活動，已有200多年歷史，第二警分局與其他遶境所轄分局，一共派出253名警力，沿途側衛，但沒有封路交管，提醒信眾參與遶境，遵守相關防疫規定，全程配戴口罩，以確保活動圓滿落幕。

第二警分局表示，元保宮是北區知名宮廟，每年除了為人熟知的大甲媽遶境之外，元保宮的保生大帝，也會在每年農曆3月10日至3月15日舉辦，據辦保生大帝慶生遶境大典，遶境台中市六庄頭，今年適逢保生大帝聖誕1044，起駕儀式從今天上午8時30分起駕，為期6天，起駕儀式由廟方主委賴信雄擔任主祭官，分局長陳家銘也列席陪祭，一起為北區居民祈福。

因為遶境活動除了北區之外，也會行經東區、西區、中區、北屯、南屯等地，第二警分局與第一、三、四、五警分局，都會執行此次遶境活動的警衛勤務，一共派出253名警力，以警用機車執行側衛任務，必要時於路口指揮，機動排除各種突發狀況外，廟方亦申請義交、民防等協勤民力協助沿線交通疏導。