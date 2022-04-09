彰化送禮券催出新冠疫苗「打」氣 社頭鄉禮券不夠送　

今年媽祖遶境活動防疫規定多，參加活動要新冠疫苗三劑打滿的證明，餐飲改為「拿了就走」，不能就地食用。今天員林常春醫院派出醫師、護理師到社頭鄉快打站協助接種作業，「打」氣興旺，衛生所準備的禮券不夠用，請民眾下周憑注射證明再到衛生所補領。

上午不到8點半，設在社頭鄉的社頭村活動中心快打站外已有民眾排隊等候，但接種作業原定8點半才開始，第一場注射9點50分截止掛號，民眾經醫師評估有129名民眾可接種疫苗，逾時者被引導到第二場次的廣興村辦公室外等候。

負責第一場次評估的常春醫師張勝閔說，疫情升溫，今天打氣很旺，有16名民眾接種第一劑，算是成功地催出打氣。73歲的邱姓社頭鄉民表示，最近想搭火車等大眾交通工具到台東，為了避免麻煩，今天接種第一劑疫苗，順利拿500元禮券。

第一場「打」氣旺成，社頭鄉衛生所準備的禮券不夠用，請沒領取到的民眾下周五（15日）持黃卡、印章及證件等證明到衛生所補領取，也可委請親友代領。

今年媽祖遶境防疫規定不可現場現吃，台灣民眾黨彰化縣黨部規畫三場次飲食供應，限時免費提供飲料和點心，第三場將有民進黨提名的中部縣市參選人齊聚一堂為大甲媽遶境隊伍和隨香信徒服務。

大甲媽遶境隊伍今天下午進入彰化市，預計明天經過田尾鄉，台灣民眾黨彰化縣黨部上午7點30分至10點30分在中山路二段123號前舉辦第一場送飲料活動，大甲媽遶境隊伍回程預定4月15日到達員林市，上午7點30分至10點30分在員林市中山路345號送咖啡、煉乳炸小饅頭。