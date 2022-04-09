不只大甲媽...彰化同安寮12庄請媽祖今起駕 上千信眾參與

大甲媽祖昨天起駕今天進到彰化市，彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」繞境祈福今天上午也從鹿港天后宮起駕，慈賢宮主任委員何江龍表示，同安寮十二庄請媽祖已有195年的歷史，今年配合防疫不鑽轎腳、搶轎，只希望能圓滿完成這次媽祖繞境祈福活動。

縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍及同安寮各庄頭代表恭迎天上聖母聖駕，隨即展開兩天一夜的繞境祈福活動，途經埔鹽鄉與福興鄉境內部分村莊，晚上將在埔鹽鄉大公館大有村慈賢宮駐駕並舉行團拜儀式。

王惠美說，十二庄請媽祖的活動，最主要過去有旱災，導致水源不足的問題，經當時的族長提議，讓媽祖回到地方駐駕設壇祈雨，之後果然如願下起大雨。去年彰化大約在這個時候也遇到旱災，在媽祖繞境時，原本請媽祖隊伍開路會舉「風雨免朝」的令旗，破例收起令旗，繞境結束沒多久，媽祖很靈驗，旱災的問題就解決了。